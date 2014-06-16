عقد اجتماع حول مكافحة تمويل الارهاب في افريقيا بالجزائر

من المقرر عقد اجتماع رفيع المستوى حول "مكافحة تمويل الارهاب في افريقيا" يومي الاثنين و الثلاثاء القادمين بالجزائر العاصمة بمشاركة ممثلي الدول الافريقية و منظمات و خبراء دوليين سيعكفون على دراسة المسائل الاستراتيجية التي تهم الدول و كذا وسائل و كيفيات مكافحة الارهاب.

وسيضم هذا الاجتماع الذي تنظمه الجزائر مناصفة مع الاتحاد الافريقي مندوبي البلدان الأعضاء في الاتحاد الافريقي و منظمة الأمم المتحدة و الاتحاد الاوروبي و منظمات دولية و اقليمية أخرى تنشط في مجال مكافحة الارهاب وتمويله.

كما ستعرف هذه الجلسات التي سيشرف على افتتاحها وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل أيضا مشاركة ممثلي البلدان الخمس الأعضاء في مجلس الأمن للأمم المتحدة و كندا.

وقد اتخذ قرار عقد هذا الاجتماع بالجزائر العاصمة في سبتمبر 2014 من قبل قمة رؤساء دول و حكومات مجلس السلم و الامن للاتحاد الافريقي بمصادقة قمة الاتحاد الافريقي.