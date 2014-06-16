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بن غبريت تجتمع بإطاراتها لتوضيح إجراءات الترقية

  08 أفريل 2018 - 16:14   قرئ 93 مرة   0 تعليق   الوطني
بن غبريت تجتمع بإطاراتها لتوضيح إجراءات الترقية

اجتمعت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، عن طريق المحاضرة المرئية، اليوم بمقر دائرتها الوزارية، وبحضور إطارات من الإدارة المركزية، مع مديري التربية الـ ـ50 للولايات، مصحوبين برؤساء مصالح الموارد البشرية، أين تم التطرق الى المستجدات التي عرفها قطاع التربية الوطنية على المستويين السوسيو_مهني والبيداغوجي.

على المستوى السوسيو مهني، قدمت الوزيرة تفاصيل دقيقة حول إجراءات الترقية التي تتبع تطبيق قرار رئيس الجمهورية،عبد العزيز بوتفليقة بخصوص تنفيذ، المرسوم الرئاسي رقم 14-266 المؤرخ في 28 سبتمبر2014، المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، كما طالبت مديري التربية بالاجتماع مع الشركاء الاجتماعيين على المستوى المحلي من أجل شرح الإجراءات الجديدة، وايفادهم بالمعلومات الضرورية حول الموضوع، وفي نفس الاطار، قدمت معاليها شروحات حول أهمية الانعكاسات الإيجابية التي ستؤثر على السير الحسن للمؤسسات التربوية، من خلال إضفاء التوازن والانسجام على شبكة الرتب.

 

وبخصوص الجانب البيداغوجي، فقط دعت الوزيرة، مديري التربية الى اتخاذ جميع الإجراءات وتهيئة الظروف الملائمة لمرافقة التلاميذ في الفصل الثالث، والتكفل بالجانب النفسي لديهم، كما نادت بضرورة التسيير الجواري من خلال تنظيم لقاءات دورية مع مديري المؤسسات التربوية، ومنسقي هيئات التفتيش، قصد متابعة سير الدروس واستدراكها، هذا، ومن جهة ثانية أكدت معاليها على أن خيار رقمنة القطاع لا يمكن الا المضي قدما فيه، ومواصلة العملية من خلال تجند الجميع لإنجاحها، وهي الفرصة التي استغلتها السيدة الوزيرة لدعوة المشاركين في المواصلة بتحسيس أولياء التلاميذ للتسجيل في الفضاء الخاص بهم في النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية، والاستفادة من الخدمات التي يقدمها لهم.

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