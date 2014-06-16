بن بيشة يؤكد في احتفالية الذكرى الـ50 لتأسيس الخدمة الوطنية:

إحياء الذكرى واجب لتقدير واستذكار من خاضوا معركة تشييد الدولة

أكد مدير الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع الوطني اللواء محمد صالح بن بيشة أمس على أهمية الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس الخدمة الوطنية وذلك تخليدا لانطلاق "مسيرة حافلة بالأمجاد وبالكثير من الانجازات".

قال اللواء بن بيشة في كلمة له خلال مراسم الاحتفال بالذكرى الـ50 لتأسيس الخدمة الوطنية إن "الاحتفال بمرور نصف قرن على تأسيس الخدمة الوطنية له رمزية كبيرة ودلالة عظيمة، حيث يراد منه على وجه الخصوص تقديم واجب التقدير والعرفان لكل الجزائريين الذين تجندوا لخوض معركة بناء وتشييد الدولة الجزائرية الفتية غداة انتزاع الاستقلال الوطني والدفاع عن السيادة الوطنية والسلامة الترابية للجزائر".

واعتبر مدير الخدمة الوطنية هذا الاحتفال الذي أعلن عن انطلاقه رسميا نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الفريق أحمد قايد صالح "فرصة لاسترجاع ذكريات كل الدفعات المتتالية من الشباب الذين لبوا نداء الواجب الوطني دون أدنى تردد مقتدين بسابقيهم الاشاوس من أبناء الجزائر البررة الذين لبوا نداء الثورة التحريرية المجيدة في سبيل أن تحيا الجزائر".

وبالمناسبة، قدم اللواء بن بيشة برنامج الاحتفال بهذه الذكرى مشيرا إلى أن فعاليات هذا الاحتفال انطلقت اليوم بإصدار طابع بريدي بالشراكة مع وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، إلى جانب تنظيم معرض خاص على مستوى المتحف المركزي للجيش يتناول التطورات التي عرفتها الخدمة الوطنية منذ تأسيسها وكذا معرض خاص بكل الطوابع البريدية التي انجزت لحد الآن والخاصة بالخدمة الوطنية وتقديم شريط وثائقي تم خلاله التطرق الى كل الانجازات التي تحققت في مختلف الميادين بفضل الشباب الذين لبوا النداء والتحقوا بالخدمة الوطنية".

وسيتم في هذا الإطار تنظيم ملتقى وطني تحت عنوان "الخدمة الوطنية: خمسون سنة من الانجازات هذا الاثنين على مستوى النادي الوطني للجيش حيث سيعرض خلاله فيلم وثائقي وتقديم محاضرات حول فلسفة الخدمة الوطنية.

كما ستنظم مسابقات رياضية وثقافية لأحسن عمل فني من الـ 11 إلى الـ14 أفريل مع تنظيم أبواب مفتوحة للمواطنين على مراكز ومكاتب الخدمة الوطنية عبر كامل التراب الوطني ما بين الـ 15 والـ 18 من نفس الشهر.

من جهته أبرز الخبير الأمني أحمد ميزاب قد أبرز في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أن الخدمة الوطنية تظل أحد مرتكزات الجيش الوطني الشعبي في تحقيق أهدافه المتعلقة بتكريس ثقافة المواطنة والحفاظ على أمن البلاد مضيفا أن الجيش الوطني الشعبي يعي جيدا اليوم حجم التحديات الأمنية التي تواجهه في المنطقة من محاربة الارهاب والجريمة المنظمة للحفاظ على الاستقرار فهو يمتلك مقاربة أمنية شاملة تستجيب للرهانات الحالية وتعبد الطريق لمستقبل آمن للأجيال القادمة.

م ن