بحضور الأمين العام لوزارة الدفاع ووزيرة البريد

إصدار طابع بريدي احتفالا بتأسيس الخدمة الوطنية

أصدرت وزارة الدفاع الوطني ووزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والرقمنة، طابعا بريديا مخلّد للذكرى الخمسين لتأسيس الخدمة الوطنية.

ذكرت وزارة الدفاع، أنّ إصدار هذا الطابع البريدي جاء تكريما لجميع المواطنين، الذين أدوا الواجب في مدرسة الخدمة الوطنية منذ تأسيسها بكل تفان وتضحية أين تشبعوا بالقيم الوطنية السامية وشاركوا في جميع المهام الموكلة للجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني، كما ساهموا في تجسيد مختلف المشاريع التنموية طوال سنوات من العمل الجاد والمستمر كلّلت بمكاسب وإنجازات راسخة في ذاكرة الشعب الجزائري.

وحضر مراسيم احتفالية الإصدار، التي احتضنها المتحف المركزي للجيش، اللواء محمد زناخري الأمين العام لوزارة الدفاع ووزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة وكذا ضباط ألوية وعمداء من الجيش الوطني الشعبي.

تجدر الإشارة إلى أن المعرض المنظم على مستوى المتحف المركزي للجيش، تتواصل فعالياته إلى غاية 14 أفريل 2018، ويتناول مختلف المحطات التاريخية التي مرت بها الخدمة الوطنية منذ تأسيسها.

حكيمة ذهبي