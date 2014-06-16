الاستقصاء شمل 80 بالمائة من المؤسسات العمومية و31 بالمائة من الخواص

غالبية الشركات الصناعية استخدمت طاقتها الإنتاجية

استخدمت غالبية الشركات الصناعية التابعة للقطاع العمومي طاقاتها الإنتاجية بأزيد من 75 في المائة خلال الثلاثي الأخير لسنة 2017 ولكن بدرجة أقل في القطاع الخاص.

أوضح الديوان الوطني للإحصائيات وفق تحقيق استقصائي أجراه، أن أزيد من 80 % من المؤسسات التي شملها التحقيق في القطاع العمومي وأكثر من 31% من الشركات التابعة للقطاع الخاص صرحوا عن استغلال قدرات انتاجهم بأزيد من 75% . من جهة أخرى افاد رؤساء المؤسسات الذين شملهم التحقيق, أن النشاط الصناعي واصل اتجاهه التصاعدي خلال الثلاثي الأخير من عام 2017. وسجل هذا الارتفاع خصوصا في قطاع صناعات الحديد والصلب والميكانيك والكهرباء والالكترونيك وكذا مواد البناء. وفيما يتعلق بالطلب على المنتجات المصنعة، فقد ارتفع ايضا خلال نفس الفترة من العام الماضي. وحسب المؤسسات التي شملها التحقيق في القطاع العمومي فان الارتفاع المسجل تم خصوصا في قطاعات صناعة الحديد والصلب والميكانيك والكهرباء والالكترونيك ومواد البناء الصناعات الغذائية-الزراعية. وأشار التحقيق إلى أن أزيد من 88% من رؤساء مؤسسات القطاع العمومي و87 تقريبًا منهم في القطاع الخاص استوفوا جميع الطلبات المستلمة. وفيما يخص اليد العاملة أشار رؤساء المؤسسات الذين شملهم الاستطلاع إلى انخفاض في عدد العمال. فضلا عن ذلك اشار التحقيق الى أن ازيد من 83% من رؤساء المؤسسات العمومية والأغلبية منهم في القطاع الخاص يعتبرون بان مستوى تأهيل الموظفين "كافياً". كما أفاد حوالي 11% من رؤساء المؤسسات العمومية و31 بالمائة منهم في القطاع الخاص أنهم وجدوا صعوبة في توظيف خصوصا اليد العاملة المتحكمة والقادرة على التأطير. وحسب التحقيق الاستقصائي ذاته، فإن ما لا يقل عن 42 % من رؤساء المؤسسات العمومية وأزيد من 74 % منهم في القطاع الخاص لم يكونوا قادرين على إنتاج أكثر من خلال توظيف المزيد من العاملين. وأضاف المصدر أن ما يقارب 71% من رؤساء شركات القطاع العمومي وحوالي 51% من القطاع الخاص يرون أن الوضع المالي لمؤسساتهم "جيد". وحسب الديوان الوطني للإحصائيات فإن الرسوم المرتفعة وتمديد فترات تحصيل الديون الطويلة الأمد وسداد القروض لا تزال تؤثر على الحالة المالية للمؤسسة. وقد لجأ حوالي 5 % من رؤساء المؤسسات العمومية وأكثر من 75 % من القطاع الخاص إلى القروض البنكية ومعظمهم لم يجدوا أي صعوبة في تحصيلها. ولأسباب تتعلق أساسا بقدم واهتراء معدات الانتاج والإفراط في استخدامها سجل ما يقرب من 23 % من إمكانات الإنتاج في القطاع العام وحوالي 28 % من القطاع الخاص تعطلات في الانتاج خلال الثلاثي الأخير من عام 2017، ما أدى إلى توقف العمل لمدة أقل من 13 يومًا لمعظمهم. معظم رؤساء المؤسسات الذين شملهم التحقيق في القطاع العمومي وأكثر من 86% منهم في القطاع الخاص أكدوا أنهم يستطيعون الإنتاج أكثر من خلال تجديد وسائل الانتاج ودون الاقدام عن توظيف عمال جدد.

ق. ا