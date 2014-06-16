غالبية الشركات الصناعية استخدمت طاقتها الإنتاجية

شريط الاخبار
اقتراب موعد الرئاسيات يشعل فتيل الصراع في الأفلان أويحيى يحشد شباب الأرندي الجمعة المقبل مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية أمام البرلمان القبض على إرهابي بولاية البويرة زطشي يغازل الوزير حطاب ويجدد دعمه لـ»ماجر» 12 مليون سنتيم تكلفة الطالب الجامعي سنويا ملزي سيجسد «حلم» الجزائريين في إنجاز «ديزني لاند» جزائري "كنابست" تتراجع عن قرار الإضراب الكناري يحلق بعيدا عن الخطر ويحول أنظاره للسيدة الكأس ڤايد صالح في زيارة عمل إلى وهران اليوم إنشاء وحدة بحث في مجال انتزاع وزرع الأعضاء عون شبيه بالشرطة يسرق بطاقة إلكترونية من زميله ويسحب أمواله عامان حبسا لإفريقي نصب على جزائري وسلبه 60 مليون سنتيم سنتان حبسا نافذا لشاب أساء للرسول وحرّف القرآن الكريم موظف سابق ببلدية أولاد فايت يُتهّم بسوء استغلال الوظيفة 600 ألف سائق مخيّر بين المراقبة التقنية أو عقوبات صارمة نحو انتعاش صناعة الخزف في الجزائر نواب «السينا» يصوتون بالأغلبية على قانون المالية التكميلي لـ 2015 «سينال» تشارك في المعرض الدولي للبصريات والنظارات «في أف أس غلوبال» يستقبل ألفي طلب «فيزا» لفرنسا يوميا العايب يكافئ اللاعبين بـ 10 ملايين بعد التعادل أمام النصرية وزارة التربية تفرج عن التعديلات الجديدة لتصنيف موظفي القطاع العميد يهدد عرش «السنافر» ويلهب البطولة بوتفليقة يدشن خط توسعة ميترو ساحة الشهداء - عين النعجة غدا طمار يتعهد بإسكان 27 ألف مكتتب «عدل» خلال الأشهر الثلاثة المقبلة عمليات بحث وتمشيط واسعة في جبال سكيكدة المعتقلون الصحراويون يطالبون بإيفاد بعثة أمريكية لتقصي الحقائق انقطاع كلي للغاز بولايتي الوادي وورقلة إدانة مفجّر قضية "الحركى" بستة أشهر حبسا موقوف النفاذ «الأفافاس» يرافع لمشروع إعادة بناء الإجماع الوطني غول يدعو إلى توحيد الصفوف والتقارب لمواجهة التحديات الأفلان يطالب بوتفليقة بالترشّح لعهدة خامسة إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست إجراءات جديدة لتقليص مدة المراقبة التقنية للمركبات إلى 20 دقيقة النفط يواصل التراجع ويقترب من 66 دولارا للبرميل مطلقات يملكن الحضانة يتهمن الآباء بالاعتداء جنسيا على أبنائهم الأطباء المقيمون يقاطعون امتحان طب الكلى للمرة الثالثة على التوالي جامعة الجزائر 2 تحتضن مؤتمرا دوليا حول «التطبيقات الحديثة لعلم نفس الصحة» زمالي يستعرض سياسة الجزائر في ترقية التشغيل ومحاربة البطالة عمرة "vip" للأثرياء بـ100 مليون سنتيم خلال رمضان
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. غالبية الشركات الصناعية استخدمت طاقتها الإنتاجية

الاستقصاء شمل 80 بالمائة من المؤسسات العمومية و31 بالمائة من الخواص

غالبية الشركات الصناعية استخدمت طاقتها الإنتاجية

  08 أفريل 2018 - 16:47   قرئ 23 مرة   0 تعليق   الوطني
غالبية الشركات الصناعية استخدمت طاقتها الإنتاجية

استخدمت غالبية الشركات الصناعية التابعة للقطاع العمومي طاقاتها الإنتاجية بأزيد من 75 في المائة خلال الثلاثي الأخير لسنة 2017 ولكن بدرجة أقل في القطاع الخاص. 

أوضح الديوان الوطني للإحصائيات وفق تحقيق استقصائي أجراه، أن أزيد من 80 % من المؤسسات التي شملها التحقيق في القطاع العمومي وأكثر من 31% من الشركات التابعة للقطاع الخاص صرحوا عن استغلال قدرات انتاجهم بأزيد من 75% .  من جهة أخرى افاد رؤساء المؤسسات الذين شملهم التحقيق, أن النشاط الصناعي واصل اتجاهه التصاعدي خلال الثلاثي الأخير من عام 2017.  وسجل هذا الارتفاع خصوصا في قطاع صناعات الحديد والصلب والميكانيك والكهرباء والالكترونيك وكذا مواد البناء. وفيما يتعلق بالطلب على المنتجات المصنعة، فقد ارتفع ايضا خلال نفس الفترة من العام الماضي. وحسب المؤسسات التي شملها التحقيق في القطاع العمومي فان الارتفاع المسجل تم خصوصا في قطاعات صناعة الحديد والصلب والميكانيك والكهرباء والالكترونيك ومواد البناء الصناعات الغذائية-الزراعية. وأشار التحقيق إلى أن أزيد من 88% من رؤساء مؤسسات القطاع العمومي و87 تقريبًا منهم في القطاع الخاص استوفوا جميع الطلبات المستلمة. وفيما يخص اليد العاملة أشار رؤساء المؤسسات الذين شملهم الاستطلاع إلى انخفاض في عدد العمال. فضلا عن ذلك اشار التحقيق الى أن ازيد من 83% من رؤساء المؤسسات العمومية والأغلبية منهم في القطاع الخاص يعتبرون بان مستوى تأهيل الموظفين "كافياً". كما أفاد حوالي 11% من رؤساء المؤسسات العمومية و31 بالمائة منهم في القطاع الخاص أنهم وجدوا صعوبة في توظيف خصوصا اليد العاملة المتحكمة والقادرة على التأطير. وحسب التحقيق الاستقصائي ذاته، فإن ما لا يقل عن 42 % من رؤساء المؤسسات العمومية وأزيد من 74 % منهم في القطاع الخاص لم يكونوا قادرين على إنتاج أكثر من خلال توظيف المزيد من العاملين. وأضاف المصدر أن ما يقارب 71% من رؤساء شركات القطاع العمومي وحوالي 51% من القطاع الخاص يرون أن الوضع المالي لمؤسساتهم "جيد".  وحسب الديوان الوطني للإحصائيات فإن الرسوم المرتفعة وتمديد فترات تحصيل الديون الطويلة الأمد وسداد القروض لا تزال تؤثر على الحالة المالية للمؤسسة.  وقد لجأ حوالي 5 % من رؤساء المؤسسات العمومية وأكثر من 75 % من القطاع الخاص إلى القروض البنكية ومعظمهم لم يجدوا أي صعوبة في تحصيلها. ولأسباب تتعلق أساسا بقدم واهتراء معدات الانتاج والإفراط في استخدامها سجل ما يقرب من 23 % من إمكانات الإنتاج في القطاع العام وحوالي 28 % من القطاع الخاص تعطلات في الانتاج خلال الثلاثي الأخير من عام 2017، ما أدى إلى توقف العمل لمدة أقل من 13 يومًا لمعظمهم. معظم رؤساء المؤسسات الذين شملهم التحقيق في القطاع العمومي وأكثر من 86% منهم في القطاع الخاص أكدوا أنهم يستطيعون الإنتاج أكثر من خلال تجديد وسائل الانتاج ودون الاقدام عن توظيف عمال جدد.

 ق. ا
 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات