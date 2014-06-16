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النيابة التمست تسليط عقوبة السجن المؤبد لجميع المتهمين

أحكام تتراوح بين 15 و20 سنة سجنا ضد قاتلي معلّم بقورصو

  08 أفريل 2018 - 16:47   قرئ 27 مرة   0 تعليق   الوطني
أحكام تتراوح بين 15 و20 سنة سجنا ضد قاتلي معلّم بقورصو

سلطت محكمة الجنايات بمجلس قضاء بومرداس أمس، عقولة السجن تتراوح ما بين الـ15 و20 سنة في حق عصابة خطيرة يتزعمها المكنى بـ "القط" ارتكبوا جريمة شنعاء راح ضحيتها معلم بمدرسة ابتدائية بقورصو المدعو "ك ح" 36 سنة، بتوجيه 18 طعنة له بواسطة خنجر وسيوف قبل أشهر من الآن، وجاءت متابعة المتهمين بجرم تكوين جماعة أشرار والقتل العمدي مع سبق الاصرار والترصد في حق الضحية.

القضية وحسب ما جاء في أطوار المحاكمة تعو إلى نهاية شهر نوفمبر المنصرم، حين ورود فرقة الأمن الحضري لبلدية قورصو معلومات تفيد وجود شخص بمستشفى الاختصاص تعرض لاعتداء مريب بواسطة خناجر وسيوف وحالته حرجة استلزم نقله لمستشفى مصطفى باشا بالعاصمة حيث لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصاباته، وعلى هذا الأساس فتحت المصالح السالفة تحقيقا حول الجريمة حيث صرح الشاهد صديق الضحية أنه في ليلة الواقعة كان على متن سيارته برفقة الضحية الذي يعمل  كمعلم بمدرسة ابتدائية بمدينة الرغاية تفاجأ بسيارة أخرى تلاحقهم والسائق يشير إليه في كل مرة بالتوقف ما جعله يرضخ لطلبهم لاستفسار الأمر، وفي تلك الأثناء نزل من عليها شخصين من دون السائق الذي بقي في انتظارهما وهما مسلحين بخناجر وسيوف تهجما على الضحية وقاما بطعنه ثم لاذا بالفرار تاركين إياه في بركة من الدماء لغاية نقله للمستشفى ومن جهة أخرى انطلقت رحلة البحث على المجرمين. وتمكنت فرقة الأمن من التوصل منهم قبل أسبوعين تم تحويلهم على التحقيق ومن ثم لمحاكمة الحال، اين أصرّ المتهمون الثلاثة وعلى رأسهم المكنى القط على انكار الأفعال المنسوبة إليهم رغم اعترافهم أمام التحقيق، اعتبر ممثل النيابة الوقائع خطيرة وطالب بتسليط عقوبة السجن المؤبد للجميع، في حين أصدرت المحكمة العقوبة سالفة الذكر.

ضاوية م

 

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