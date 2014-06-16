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اتهموها ببيعهم شاحنات مصنوعة بقطع غيار مغشوشة

زبائن "سوفاك" يحتجون وينددون بالتحايل

  08 أفريل 2018 - 16:47   قرئ 29 مرة   0 تعليق   الوطني
زبائن "سوفاك" يحتجون وينددون بالتحايل

 احتج أمس، عدد معتبر من زبائن شركة "سوفاك" المصنع لعلامة "فولسفاقن" الألمانية، قادمين من مختلف الولايات، أمام مقر المديرية العامة، حيث اتهموها بالنصب والاحتيال عليهم، بعد اكتشافهم ان قطع الغيار التي صنعت بها شاحناتهم مصنعة في الصين، وليست أصلية أي انها مصنعة في ألمانيا. 

اتهم الزبائن المحتجون، الشركة ببيعهم سيارات نفعية من علامة فولسفاغن "مغشوشة" وغير مطابقة للمعاير المتفق عليها والموقعة في عقد الشراء، مؤكدين أنهم صادفوا عدة مشاكل تقنية وميكانيكية ومشاكل متعلقة بجودة الهيكل في شاحنات "فولسفاغن كرافتار" التي تم اقتناءها عن طريق الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب "اونساج" وتحمل ترقيم بتاريخ 2012.

وليست المرة الأولى التي يحتج فيها زبائن شركات بيع السيارات، بحيث سبق أن اتهم مواطنون، شركة "مرسيدس" الألمانية بدالي إبراهيم ببيعهم سيارات مصنوعة أيضا بقطع غيار مغشوشة أو مقلدة، وقد أحيلت هذه القضية على محكمة بئر مراد رايس للتحقيق فيها.

 بوعلام ح
 

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