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بعد أيام من إعلان الأفلان ترشيحه لعهدة خامسة

الرئيس بوتفليقة يحرّك العاصمة

  09 أفريل 2018 - 16:50   قرئ 44 مرة   0 تعليق   الوطني
الرئيس بوتفليقة يحرّك العاصمة

أعاد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، من خلال زيارة عمل دشن فيها مشاريع تنموية بعاصمة البلاد أمس، الحركية إلى الساحة السياسية، تأتي ضمن أجندة مكثّفة سطّرتها الرئاسة، عبر مناسبات وطنية بخطابات توحي باستمرارية مسار التنمية الوطنية. 

حركت زيارة الرئيس بوتفليقة لتدشين مشروعي المترو في شطره الرابط بين ساحة الشهداء وعين النعجة عاصمة البلاد، والتي كانت بحضور وفد وزاري هام، وذلك بعد أشهر من تدشينه قصر المؤتمرات وأوبرا الجزائر. دشن رئيس الجمهورية بداية مسجد كتشاوة التاريخي بعد عملية ترميم شاملة دامت أربع سنوات. وقد جرت مراسم التدشين بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار، وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان، وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، ووالي العاصمة عبد القادر زوخ. للعلم انطلقت أشغال ترميم مسجد كتشاوة شهر ماي العام 2014 من طرف الوكالة التركية للتنسيق والتعاون  تيكا  بالتعاون مع مؤسسات وعلماء آثار جزائريين، وذلك بموجب اتفاق موقع بين السلطات الجزائرية ونظيرتها التركية في سبتمبر 2013، سمح بالاستفادة من الخبرة التركية في مجال ترميم المعالم التاريخية وكذا تكوين الإطارات الجزائرية. وقد تقرر غلقه سنة 2008 بعد الأضرار التي لحقت به جراء أشغال الحفر وفي أعقاب الزلزال الذي ضرب منطقة العاصمة وضواحيها سنة 2003 . ويعتبر المسجد أول وأكبر محطة سياحية وتراثية كونها تقع أسفل مدينة القصبة العتيقة وبساحة الشهداء التي ترمز إلى نضال الشعب الجزائري، إضافة إلى كونها تحتضن متحفا على الهواء الطلق يعود إلى الحقبة البونيقية. وظل الجامع مغلقا في وجه المصلين لأكثر من ست سنوات بناء على الاتفاق الذي أبرم بين الوزير الأول عبد المالك سلال والرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي كان يشغل آنذاك منصب الوزير الأول خلال الزيارة التي قادت هذا الأخير الى الجزائر في سبتمبر 2013، وأشرفت وكالة التعاون والتنسيق، التابعة لرئاسة الوزراء التركية، على أعمال ترميم المسجد، بفريق مختص وهيئة أكاديمية، وحرفيين ماهرين في فن التخطيط والنقش، في حين قدرت تكلفة ترميم هذه التحفة الهندسية العائدة للحقبة العثمانية حوالي سبعة ملايين يورو. كما أشرف رئيس الجمهورية أيضا على تدشين خط المترو الرابط بين ساحة الشهداء وحي عين النعجة. ويدخل هذا الخط الجديد حيز الخدمة بعد عملية التوسعة التي استفاد منها مترو الجزائر الذي يعتبر مشروعا استراتيجيا بالنسبة للنقل الحضري على مستوى الجزائر العاصمة. وتعد هذه التوسعة الثانية من نوعها بعد تلك التي مست الخط الرابط بين حي البدر والحراش سنة 2015. تأتي هذه الخرجة في الأسبوع نفسه الذي أعلن فيه حزب جبهة التحرير الوطني عن مطالبته الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بالترشح لعهدة رئاسية خامسة، غير أنه رمى الكرة في مرمى الرئيس نفسه.

حكيمة ذهبي

 

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