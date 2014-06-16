شريط الاخبار
الجزائر تطلب من دول إفريقيا إعداد استراتيجية لتجفيف منابع تمويل الإرهاب التهديد الإرهابي العابر للقارات يتطلب تكثيف التعاون والتنسيق الدولي وزارة الفلاحة تحدد فترة منع صيد سمك أبو سيف الطويل الرئيس بوتفليقة يحرّك العاصمة بوتفليقة حريص على متابعة إنجاز المشاريع التنموية البطولة العربية تحدث فتنة بين الأندية الجزائرية موظفو المصالح الاقتصادية يقاطعون الأعمال الإدارية بداية من اليوم قايد صالح يدعو العسكريين للتكيّف مع طبيعة المهام الموكلة إليهم نقابات التربية تجتمع غدا وتهدد بشن إضراب وطني الحكومة سطرت سياسات وبرامج طموحة للتكفل بقضايا التكوين تحديد شروط الالتحاق بالمناصب العليا في مدرسة الحماية المدنية "أس. أن. تي. أف" تنفق 79 مليار دينار في صيانة واقتناء العتاد اتصالات الجزائر تتعزز بأكاديمية لتكوين الموارد البشرية مركب صناعي جديد لإنتاج السماد العضوي والطاقة بمستغانم سيدي السعيد يقيل الأمين الولائي لاتحاد العمال بسكيكدة  حجز قرابة 4000 مؤثر عقلي وكمية من الكيف المعالج الجزائريون يطالبون زطشي بالتعاقد مع حليلوزيتش إدخال بيانات الحجاج في المسار الإلكتروني قبل 30 شعبان القادم 80 مليونا لكل لاعب في الحراش مقابل تحقيق البقاء الشباب يعود بأخف الأضرار من كوت ديفوار ويقترب من دور المجموعات وزارة البريد تقرّ غرامات مالية على التجار المخالفين في التجارة الإلكترونية إقرار حق التراجع في البيع وغرامات مالية على المخالفين شراكة جزائرية - إماراتية لإنعاش مركب الحديد «سيدار» أسعار النفط تتراجع مجددا إلى 65 دولارا للبرميل انطلاق فعاليات الطبعة الرابعة لتظاهرة «فوارة شو» اقتراب موعد الرئاسيات يشعل فتيل الصراع في الأفلان أويحيى يحشد شباب الأرندي الجمعة المقبل مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية أمام البرلمان القبض على إرهابي بولاية البويرة زطشي يغازل الوزير حطاب ويجدد دعمه لـ»ماجر» 12 مليون سنتيم تكلفة الطالب الجامعي سنويا ملزي سيجسد «حلم» الجزائريين في إنجاز «ديزني لاند» جزائري "كنابست" تتراجع عن قرار الإضراب الكناري يحلق بعيدا عن الخطر ويحول أنظاره للسيدة الكأس ڤايد صالح في زيارة عمل إلى وهران اليوم إنشاء وحدة بحث في مجال انتزاع وزرع الأعضاء عون شبيه بالشرطة يسرق بطاقة إلكترونية من زميله ويسحب أمواله عامان حبسا لإفريقي نصب على جزائري وسلبه 60 مليون سنتيم سنتان حبسا نافذا لشاب أساء للرسول وحرّف القرآن الكريم موظف سابق ببلدية أولاد فايت يُتهّم بسوء استغلال الوظيفة
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. بوتفليقة حريص على متابعة إنجاز المشاريع التنموية

بوحجّة يؤكد أن زيارته للعاصمة لقيت استحسانا شعبيا

بوتفليقة حريص على متابعة إنجاز المشاريع التنموية

  09 أفريل 2018 - 16:50   قرئ 23 مرة   0 تعليق   الوطني
بوتفليقة حريص على متابعة إنجاز المشاريع التنموية

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، أن زيارة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للجزائر العاصمة، تبرز  حرصه الشديد على المتابعة الميدانية لإنجاز المشاريع التي ستحقق الوثبة التنموية الموعودة.

قال بوحجة في ختام الجلسة العلنية المخصصة للتصويت على مشاريع قوانين متعلقة بالتجارة والتكوين المهني، إن زيارة الرئيس بوتفليقة إلى العاصمة لتدشين مرافق عمومية استراتيجية، والتي لقيت استحسانا كبيرا من طرف المواطنين، تدل على حرصه الشديد على المتابعة الميدانية لإنجاز المشاريع التي ستعود بالنفع على المواطن والوطن وستحقق الوثبة التنموية الموعودة. من جهة أخرى، اعتبر رئيس المجلس أن مصادقة النواب على مشاريع القوانين الثلاثة المتعلقة بالتجارة والتمهين وقمع الغش تندرج في سياق إصلاحات الرئيس بوتفليقة الرامية إلى عصرنة وتحديث المنظومة الاقتصادية والتجارية وكذا توفير حماية أكبر للمستهلك. كما تهدف هذه النصوص أيضا إلى سد الفراغات القانونية التي أظهرتها الممارسات ولتمكن من مواكبة الديناميكية الجديدة لبناء اقتصاد وطني قوي ومتنوع. في هذا الإطار أشاد رئيس المجلس بالجهود التي بذلها ممثلو الشعب خلال جلسات المناقشات العامة منذ بداية الفترة التشريعية والتي أنجزت خلالها الأغلبية العظمى لمشاريع القوانين التي بادرت بها الحكومة، حيث تعدت نسبة 95 بالمائة. واعتبر أن روح الالتزام التي تحلى بها النواب تعكس درجة الوعي والإدراك التي يتحلون بها وهذا ما يشكل حصنا منيعا ضد كل المحاولات اليائسة والبائسة التي تريد المساس بوطننا. في موضع آخر، جدد رئيس المجلس الشعبي الوطني موقف الجزائر المبدئي والثابت تجاه القضية الفلسطينية العادلة، مشيرا إلى أن فلسطين ستظل القضية المركزية. وأشاد بالمناسبة بالقرار الذي اعتمدته الجمعية الـ 138 للاتحاد البرلماني الدولي في 27 مارس المنصرم حول تداعيات إعلان الإدارة الأمريكية حول القدس وحقوق الشعب الفلسطيني فيها، وفقا لميثاق الامم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية. كما أكد مرة أخرى موقف الجزائر تجاه الأشقاء الصحراويين الذين يكافحون منذ عقود لتقرير مصيرهم في قضيتهم العادلة التي تعد مسألة تصفية استعمار. وأضاف في هذا الشأن، أن موقف الجزائر تجاه القضية الصحراوية مستمد من مبدإ حق الشعوب في تقرير مصيرها وتصفية الاستعمار وهو لا يعني البتة أنها طرف في هذا النزاع وترفض كل المحاولات المغربية لإقحام الجزائر في مناورات خارج التزامها الأخلاقي والسياسي والمبدئي والتاريخي، طبقا لمقررات ولوائح الشرعية الدولية.

حكيمة.ذ 

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات