بوحجّة يؤكد أن زيارته للعاصمة لقيت استحسانا شعبيا

بوتفليقة حريص على متابعة إنجاز المشاريع التنموية

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، أن زيارة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للجزائر العاصمة، تبرز حرصه الشديد على المتابعة الميدانية لإنجاز المشاريع التي ستحقق الوثبة التنموية الموعودة.

قال بوحجة في ختام الجلسة العلنية المخصصة للتصويت على مشاريع قوانين متعلقة بالتجارة والتكوين المهني، إن زيارة الرئيس بوتفليقة إلى العاصمة لتدشين مرافق عمومية استراتيجية، والتي لقيت استحسانا كبيرا من طرف المواطنين، تدل على حرصه الشديد على المتابعة الميدانية لإنجاز المشاريع التي ستعود بالنفع على المواطن والوطن وستحقق الوثبة التنموية الموعودة. من جهة أخرى، اعتبر رئيس المجلس أن مصادقة النواب على مشاريع القوانين الثلاثة المتعلقة بالتجارة والتمهين وقمع الغش تندرج في سياق إصلاحات الرئيس بوتفليقة الرامية إلى عصرنة وتحديث المنظومة الاقتصادية والتجارية وكذا توفير حماية أكبر للمستهلك. كما تهدف هذه النصوص أيضا إلى سد الفراغات القانونية التي أظهرتها الممارسات ولتمكن من مواكبة الديناميكية الجديدة لبناء اقتصاد وطني قوي ومتنوع. في هذا الإطار أشاد رئيس المجلس بالجهود التي بذلها ممثلو الشعب خلال جلسات المناقشات العامة منذ بداية الفترة التشريعية والتي أنجزت خلالها الأغلبية العظمى لمشاريع القوانين التي بادرت بها الحكومة، حيث تعدت نسبة 95 بالمائة. واعتبر أن روح الالتزام التي تحلى بها النواب تعكس درجة الوعي والإدراك التي يتحلون بها وهذا ما يشكل حصنا منيعا ضد كل المحاولات اليائسة والبائسة التي تريد المساس بوطننا. في موضع آخر، جدد رئيس المجلس الشعبي الوطني موقف الجزائر المبدئي والثابت تجاه القضية الفلسطينية العادلة، مشيرا إلى أن فلسطين ستظل القضية المركزية. وأشاد بالمناسبة بالقرار الذي اعتمدته الجمعية الـ 138 للاتحاد البرلماني الدولي في 27 مارس المنصرم حول تداعيات إعلان الإدارة الأمريكية حول القدس وحقوق الشعب الفلسطيني فيها، وفقا لميثاق الامم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية. كما أكد مرة أخرى موقف الجزائر تجاه الأشقاء الصحراويين الذين يكافحون منذ عقود لتقرير مصيرهم في قضيتهم العادلة التي تعد مسألة تصفية استعمار. وأضاف في هذا الشأن، أن موقف الجزائر تجاه القضية الصحراوية مستمد من مبدإ حق الشعوب في تقرير مصيرها وتصفية الاستعمار وهو لا يعني البتة أنها طرف في هذا النزاع وترفض كل المحاولات المغربية لإقحام الجزائر في مناورات خارج التزامها الأخلاقي والسياسي والمبدئي والتاريخي، طبقا لمقررات ولوائح الشرعية الدولية.