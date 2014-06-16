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أرقام تشير إلى تداول أكثر من مليار دولار في منطقة الساحل وباقي القارة

الجزائر تطلب من دول إفريقيا إعداد استراتيجية لتجفيف منابع تمويل الإرهاب

  09 أفريل 2018 - 16:56   قرئ 44 مرة   0 تعليق   الوطني
الجزائر تطلب من دول إفريقيا إعداد استراتيجية لتجفيف منابع تمويل الإرهاب

طلبت الجزائر من الدول الإفريقية إعداد استراتيجية تخص تجفيف منابع تمويل الإرهاب إذا أرادت مكافحته، وقالت إنه أصبح ينسق أعماله مع الجريمة المنظمة في المنطقة، في وقت تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أرقام تتجاوز المليار دولار في هذا الصدد. 

قال وزير الخارجية عبد القادر مساهل أمس، إن "على إفريقيا إعداد استراتيجية حول تجفيف منابع تمويل الإرهاب، إذا أرادت أن تكافح هذه الظاهرة التي أصبحت تنسق أعمالها مع الجريمة المنظمة في المنطقة"، وأضاف على هامش الاجتماع رفيع المستوى حول مكافحة تمويل الإرهاب في إفريقيا، المنعقد في قصر المؤتمرات بالعاصمة، مناصفة مع الاتحاد الإفريقي، أن التوصيات التي سيخرج بها هذا الاجتماع سترفع إلى القمة المقبلة للاتحاد الإفريقي المقررة شهر جويلية المقبل بنواكشوط، وتابع مؤكدا أن هذا الاجتماع مهم جدا ويشهد مشاركة أكثر من 30 دولة إفريقية ومنظمات دولية مختصة في مكافحة الإرهاب، ويأتي تنظيمه تنفيذا لقرار قمة الاتحاد الإفريقي في 2014، موضحا أنه سيشهد إقامة دراسة كيفية التنسيق بين الدول الإفريقية وتبادل الخبرات والمعلومات فيما بينها بخصوص قضية تمويل الإرهاب التي أصبحت اليوم جد هامة بالنسبة للقارة الإفريقية.

وأكد مساهل في السياق أن تقارير منظمة الأمم المتحدة التي تشير إلى أن قيمة تمويل الإرهاب في إفريقيا وبالخصوص في منطقة الساحل تبلغ أكثر من مليار دولار، ومصدر هذا التمويل يأتي من تجارة المخدرات أو الاتجار بالبشر أو الهجرة غير الشرعية أو دفع الفديات، وأمور أخرى.

وأوضح مساهل في كلمته الافتتاحية التزام الجزائر الدائم بالمكافحة الشاملة للإرهاب، ولا سيما التضامن مع دول القارة في الوقت الذي تعاني فيه عدة دول في المنطقة من التهديد الإرهابي، مشددا على ضرورة تسطير القارة استراتيجية لمكافحة تمويل الإرهاب بكل الأشكال المختلفة، لا سيما من خلال إدراج تنمية اقتصادية واجتماعية وتطوير الاقتصاد وتشجيع الشفافية وتنمية الحكم الراشد، وقال إن القضاء على الإرهاب في العالم وإفريقيا يتطلب تعاونا دوليا، داعيا إلى اتخاذ إجراءات قانونية تسمح بتأقلم التشريعات الإفريقية مع مكافحة هذه الظاهرة.

وللإشارة فإن الاجتماع رفيع المستوى حول "مكافحة تمويل الإرهاب في إفريقيا" الذي تنظمه الجزائر مناصفة مع الاتحاد الإفريقي على مدار يومين، يعرف مشاركة مندوبي البلدان الأعضاء في الاتحاد الإفريقي ومنظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمات دولية وإقليمية أخرى تنشط في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله، بالإضافة إلى ممثلي البلدان الخمسة الأعضاء في مجلس الأمن للأمم المتحدة وكندا.

زين الدين زديغة

 

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