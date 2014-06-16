المدير المساعد لمركز الدراسات حول الإرهاب اعتبره قائما

التهديد الإرهابي العابر للقارات يتطلب تكثيف التعاون والتنسيق الدولي

دعا المدير المساعد لمركز الدراسات والأبحاث حول الإرهاب، منير إدريس لعلالي، إلى تكثيف وتنسيق الجهود الإقليمية والدولية من أجل التصدي لظاهرة الإرهاب ووقف التهديد الذي ما زال قائما، منوها بالتقدم المحرز في إطار مكافحة هذه الظاهرة خلال العقدين المنصرمين على المستوى الإقليمي والدولي.

أكد لعلالي في كلمة له بالجزائر العاصمة أمس، بمناسبة افتتاح أشغال اجتماع رفيع المستوى حول "مكافحة تمويل الإرهاب في إفريقيا"، أن الإرهاب يواصل تقدمه "بوتيرة متسارعة" على المستوى الإقليمي والدولي، مبرزا أن "الهجمات الأخيرة التي استهدفت عددا من دول المنطقة دليل على هذه الحقيقة المرة".

وأوضح لعلالي في هذا السياق أن ظاهرة الإرهاب تعرف اليوم "انتشارا وتناميا كبيرا وتوسعا جغرافيا في إفريقيا"، حيث باتت تستهدف مناطق كانت تعتبر في وقت مضى "آمنة"، وهو الأمر المرشح للارتفاع في السنوات المقبلة، في الوقت الذي تسعى فيه دول القارة إلى وضع حد لهذا التهديد لا سيما فيما يتعلق بعودة العناصر الإرهابية المسلحة.

كما أكد المتدخل أن هذه المجموعات الإرهابية "لا تكتفي باحتلال الأمكنة وإدارتها وإخضاع السكان إلى قوانينها البربرية، بل أظهرت قدرتها الكبيرة على إزعاج وزعزعة استقرار هذه الدول وحتى المنطقة ككل".

واعتبر ممثل مركز كايارت أن اجتماع اليوم يعد فرصة سانحة من أجل "بحث ومناقشة مخاوفنا ومراجعة وتحسين الاستراتيجيات القائمة وأساليب العمل وتعزيز التعاون قصد التصدي للإرهاب ومكافحته لا سيما المسألة الشائكة المتعلقة بالتمويل وجعل شروط العمل المشتركة أكثر تنسيقا ودقة".

وأبرز الخبير المسؤول في مركز الدراسات والأبحاث حول الإرهاب أن هناك "ارتباطا كبيرا" بين الإرهاب والتطرف العنيف من جهة، والجريمة المنظمة العابرة للقارات، لا سيما المتاجرة بالمخدرات والبشر، إلى جانب تبييض الأموال والمتاجرة غير الشرعية بالأسلحة والمرتزقة من جهة أخرى، الأمر الذي جعل الوضع -يقول لعلالي- "أكثر تعقيدا وأضحى يهدد السلام والأمن والاستقرار والتنمية".

وأضاف الخبير ذاته مؤكدا أن أشغال اجتماع الجزائر رفيع المستوى سينصبّ حول دراسة "المتاجرة بالمخدرات والاختطاف مقابل تقديم فدية والاستغلال غير الشرعي للموارد الطبيعية وكذا الابتزاز والقرصنة البحرية، إلى جانب جرائم الإنترنت والتزييف والاحتلال الإقليمي"، التي اعتبرها المتحدث "موارد تمويل لا يستهان بها للإرهاب، تقوي بالتالي قدرته على امتلاك أسلحة متطورة وتوظيف عناصر جديدة وتوسيع شبكة الدعم مع توسيع المجال العملياتي". وبالتالي فإن الجماعات الإرهابية -يضيف المتحدث- "تمكنت من تكييف خطط عملياتها مع البيئة الأمنية والإجراءات المتاحة في المنطقة"، مشيرا إلى أن "قدراتها على التكيف والمرونة التي تتمتع بها تمكنها من العمل في مجموعات ومجموعات فرعية وشبه مستقلة وتتمتع باستقلالية مادية".

وأكد الخبير الأمني أن هذا الوضع يلزم دول العالم "بتكييف أساليب عملها وقدراتها وتقنياتها بشكل يمكنها من متابعة هذه الجماعات الإرهابية التي يصعب التحكم فيها"، مبرزا أن "طبيعة التهديد الإرهابي العابر للقارات والعابر للإقليم وللحدود تتطلب منا تكثيف التعاون والتنسيق الدولي، لاسيما أنه لا يوجد بلد يستطيع أن يواجه لوحده الإرهاب والتطرف العنيف".

وبالمناسبة، نوه لعلالي بالجهود التي ما فتئت الجزائر تبذلها في مجال التصدي للإرهاب ومكافحته وتوطيد دعائم السلم والأمن في القارة السمراء، مبرزا أن "الدور الريادي" الذي تضطلع به الجزائر كان السبب وراء اختيارها لاستضافة مقر كل من "المركز الإفريقي للدراسات والأبحاث حول الإرهاب" و"الأفريبول" اللذين يعدان وكالتين قاريتين رائدتين في مجال الوقاية من الإرهاب والجريمة العابرة للحدود ومكافحتها. ولهذا الغرض واعترافا بحكمته وكفاءته، تم تعيين رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، من قبل نظرائه الأفارقة "منسقا لمنع التطرف العنيف ومكافحة الإرهاب في إفريقيا".

م ن