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لضمان الراحة البيولوجية وإعادة تشكيل المورد

وزارة الفلاحة تحدد فترة منع صيد سمك أبو سيف الطويل

  09 أفريل 2018 - 16:56   قرئ 22 مرة   0 تعليق   الوطني
وزارة الفلاحة تحدد فترة منع صيد سمك أبو سيف الطويل

حدّدت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري الفترة الممتدة ما بين الفاتح من شهر جانفي إلى 31 مارس من كل سنة فترة منع صيد سمك أبو سيف الطويل في المياه الخاضعة للقضاء الوطني، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان الراحة البيولوجية وكذا إعادة تشكيل المورد في المنطقة، حسب قرار الوزارة الصادر في الجريدة الرسمية رقم 17. 

أكدت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري أن الفترة الممتدة من الفاتح من شهر جانفي إلى 31 مارس من كل سنة فترة منع صيد سمك أبو سيف الطويل في المياه الخاضعة للقضاء الوطني. وتوضح المادة 2 من القرار أن صيد سمك أبو سيف الطويل ممنوعة خلال هذه المدة المحددة بغية ضمان الراحة البيولوجية وكذا إعادة تشكيل المورد في المنطقة.

وللتذكير فإن اللجنة الدولية للحفاظ على سمك التونة في الأطلسي حددت في نوفمبر 2016 الحصص الكلية لسمك أبو سيف الطويل بـ 10.500 طن لبلدانها الأعضاء، في إطار مخطط إعادة التهيئة لـ 15 سنة المقبلة 2031-2017 من الثروة العالمية لسمك أبو سيف الطويل الذي يبقى يعاني من ظاهرة الصيد المفرط، وسيتم خفض هذه الحصة بـ 3 بالمائة سنويا ابتداء من 2018 إلى غاية 2022. 

ويعترف الاتحاد الأوروبي بأنه مسؤول عن نقص سمك أبو سيف الطويل في البحر الأبيض المتوسط، حيث إن 85 بالمائة من الصيد يجرى من طرف بلدانه الأعضاء، منها 45 بالمائة يقوم بها الإيطاليون، في حين أن 15 بالمائة المتبقية تصطاد من طرف بلدان الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، من بينها الجزائر والمغرب وتونس ومصر.

بوعلام ح

 

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