أبواب مفتوحة للمقبلين على البكالوريا

تنظم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يومي 11 و 12 أفريل الجاري أبوابا مفتوحة على الجامعة لفائدة الطلبة المقبلين على اجتياز امتحان شهادة البكالوريا وذلك عبر كامل التراب الوطني

وأفاد مدير التكوين والتعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نور الدين غوالي، في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية أن الوزارة ستنظم غدا الأربعاء وبعد غد الخميس أبوابا مفتوحة لفائدة المقبلين على البكالوريا وذلك بغرض "تزويدهم بكل المعلومات المتعلقة بنظام التوجيه والتخصصات العلمية المتاحة وكيفيات التسجيل ومحتوى التكوين وكل ما يتعلق بآليات الالتحاق بالجامعة"

وأضاف أنه تم هذه السنة الإبقاء على اربعة اختيارات مع ادخال تحسينات لفائدة الناجحين في البكالوريا بطريقة تسمح لكل طالب التوجه الى الاختصاص المرغوب فيه من خلال اعطائه فرصة أولى وثانية للاختيار مع الأخذ بعين الاعتبار

المعدل المحصل عليه في البكالوريا، إلى جانب تسهيلات في المرحلة الرابعة من التسجيلات التي تخص تغيير الإقامة.وستنظم الابواب المفتوحة بالمدن الجامعية ودور الثقافة على مستوى كل ولاية، فيما تم اختيار المكتبة الوطنية بالحامة لاحتضان هذه التظاهرة بالنسبة للجزائر العاصمة