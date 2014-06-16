نسيب: الجزائر في وضع مريح من حيث المياه

قال وزير الموارد المائية حسين نسيب، أمس الاثنين، إن الاستثمارات التي حققتها الدولة منذ مطلع الألفية الثانية جعلت الجزائر في وضع مريح في مجال التزود بالماء الشروب .

وأشار نسيب من ولاية تيزي وزو أنه "بفضل الاستثمارات التي أنجزت منذ بداية الألفية الثانية بعنوان المخطط الوطني للماء تم انجاز 85 سدا كبيرا و 11 محطة تحلية مياه كبيرة"، مضيفا أن "مساهمة تحلية المياه في التزويد بالماء الشروب ستتجاوز ابتداء من 2020 نسبة 25 في المائة مما سيجعل الجزائر من أوائل الدول في العالم التي تستعين بهذا القدر من مياه التحلية.