انتشال جثتي طفلين من قناة سد المستقبل في البليدة

انتشل عناصر الحماية المدنية لدائرة موزاية (غرب البليدة) اليوم الثلاثاء جثتا طفلين لقيا حتفهما غرقا بقناة سد المستقبل، حسبما كشف عنه المكلف بالإعلام على مستوى مديرية الحماية المدنية عادل الزغيمي.

وأوضح الزغيمي ل"وأج" أن عناصر الحماية المدنية بموزاية تدخلت اليوم في حدود الساعة العاشرة و النصف صباحا للبحث عن طفلين داخل قناة سد المستقبل وهذا بعد تلقيها لبلاغ من طرف مواطن عثر على ملابس الطفلين بجوار السد.

وأضاف ذات المتحدث أن عملية البحث عن جثتي الطفلين اللذين لم تحدد هويتهما إلى الآن دامت قرابة ساعة من الزمن حيث تم انتشال جثتيهما في حدود الساعة ال11 و 23 دقيقة مع العلم أنهما يبلغان من العمر 13 و 15 سنة.

وفي هذا السياق، أكد السيد الزغيمي مواصلة فرقة الغطاسين عمليات البحث تحسبا لتواجد ضحايا آخرين بالسد.