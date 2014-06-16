قايد صالح يأمر بمواصلة تطبيق مقاربة قيادة الجيش الشاملة

أمر، الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، قائد أركان الجيش الشعبي الوطني، أمس، الأفراد العسكريين بمواصلة تطبيق المقاربة الشاملة التي وضعتها القيادة العسكرية، وفقا للخطط الموضوعة، وشدد على الحفاظ على القدرة القتالية للوحدات في مستوياتها العليا.

قال الفريق قايد صالح، في اليوم الثاني من زيارته للناحية العسكرية الثانية، وتفقده لبعض الوحدات المنتشرة بإقليم القطاع العسكري بسيدي بلعباس، على غرار الفرقة الثامنة المدرعة ومختلف وحداتها العضوية، "إنه تحديدا، لا بد من الإشادة بالجهود التي تبذلها الفرقة الثامنة المدرعة وبقية الوحدات والتشكيلات المنتشرة عبر إقليم هذه الناحية، رفقة مختلف الأسلاك الأمنية الأخرى، في مجال تطبيق المقاربة الشاملة والمتكاملة التي وضعناها في السنوات القليلة الماضية، الرامية إلى ترشيد العمل الميداني المتعدد الأوجه، طالبا من جميع المعنيين بهذه المهمة النبيلة، مواصلة جهودهم وفقا للخطط الموضوعة"، وأضاف في اجتماع له مع أفراد الوحدات العضوية للفرقة أن "النجاعة العملياتية التي نريدها هي تلك التي تثمر ميدانيا في كافة المجالات من بينها مجال مكافحة الإرهاب، وما دمنا نعلم يقيناً، بأن التحضير القتالي هو أحد أهم العوامل المعتمد عليها في مجال اكتساب الجاهزية المطلوبة، فإننا نلحّ اليوم كما سبق لنا الإلحاح مرات ومرات على أن الجهد الأساسي والمحوري هو التحضير القتالي بكل ما يعنيه ذلك من دلالات وما يستوجبه من متطلبات".