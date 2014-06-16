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الوزارة تدعو لمنح فرصة إعادة السنة لتقليص نسبة التسرب المدرسي

توجيه تلاميذ الأولى متوسط حسب طاقة الاستيعاب وإسقاط رغبة الأولياء

  10 أفريل 2018 - 15:48   قرئ 45 مرة   0 تعليق   الوطني
توجيه تلاميذ الأولى متوسط حسب طاقة الاستيعاب وإسقاط رغبة الأولياء

أمرت وزارة التربية الوطنية مدراء التربية للولايات بدراسة توجيه التلاميذ المقبولين في السنة الأولى متوسط حسب طاقة استيعاب المتوسطات المستقبلة، وليس بناء على رغبة ولي التلميذ، كما دعت وزارة التربية مدراءها في الطور المتوسط إلى فتح المجال أمام التلاميذ الراسبين لإعادة السنة كلما توفرت المقاعد البيداغوجية والعمل بمبدأ تكافؤ الفرص من أجل تقليص نسبة التسرب، وتشجيع التلاميذ الذين تجاوزت أعمارهم 16 سنة فما فوق ولم يسمح لهم بإعادة السنة على تسجيلهم في مراكز التكوين المهني. 

دعت الوزارة مدراء المتوسطات والمدارس الابتدائية ومفتشي إدارة الابتدائيات إلى الشروع في تحضير التنظيم التربوي والإداري للمؤسسات التربوية للموسم الدراسي 2018/2019 والأخذ بالتوصيات والتوجيهات لتسهيل مهامهم أكثر ومساعدتهم في التحضير الناجح للدخول المدرسي القادم، لا سيما ما تعلق بالإحصائيات، حيث دعت الوزارة إلى العمل بنفس المعطيات المتوفرة لدى مدراء المؤسسات التربوية من حيث عدد التلاميذ، والهياكل البيداغوجية، وعدد المؤطرين الإداريين والبيداغوجيين.

وشددت الوزارة فيما يخص القطاع الجغرافي على العمل المشترك بين كل أعضاء المجالس التنسيقية خاصة بين المؤسسات التي لها قطاع جغرافي مشترك على غرار مفتش الإدارة، مدراء المؤسسات المعنية ورؤساء الهيئات، من أجل دراسة توجيه التلاميذ المقبولين في السنة الأولى متوسط، حيث سيتم توجيه التلاميذ حسب طاقة استيعاب المتوسطات المستقبلة وليس بناء على رغبة الولي.

في السياق، شددت وزارة التربية فيما يخص التنظيم التربوي على ضرورة إعداد اقتراحين للمؤسسات التي ستنبثق عنها مؤسسات جديدة قبل الفتح وبعد الفتح، أما فيما يخص التعليم الابتدائي فقد دعت الوزارة إلى الشروع في تسجيل الأطفال من مواليد 2013 في التحضيري إلى غاية 13 سبتمبر 2018 والأطفال المولودين سنة 2012 في السنة الأولى ابتدائي، وكذا الإبقاء على وضعية أقسام التحضيري الحالية دون تغييرات وعدم إدراج إعفاء السن في تقديرات السنة الأولى ابتدائي.

كما دعت وزارة التربية مدراءها في الطور المتوسط إلى انتهاج أسلوب الموضوعية في الانتقاء والإعادة من مستوى لآخر، وفتح المجال للإعادة كلما توفرت المقاعد البيداغوجية والعمل بمبدأ تكافؤ الفرص من أجل تقليص نسبة التسرب، وتشجيع أولياء التلاميذ الذين تجاوزت أعمار أبنائهم سن 16 من مواليد 31 أوت 2002 فما فوق ولم يسمح لهم بإعادة السنة على تسجيلهم في مراكز التكوين المهني، من أجل تعلم أبنائهم حرفا تنفعهم وتساهم في تطوير الاقتصاد الوطني.

نبيل شعبان

 

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