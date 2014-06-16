ولد عباس يؤكد أن الأفلان طلب الاستمرارية وليس عهدة خامسة

خروج بوتفليقة إلى العاصمة ليس دليلا على قبوله الترشح

نفى الأمين العام للأفلان، جمال ولد عباس، أن تكون خرجة الرئيس بوتفليقة، إلى العاصمة هي إشارة قبول الترشح لعهدة خامسة، لكنه بالمقابل شدّد على "قدرته" إدارة شؤون البلد، مؤكّدا أنّ الأرقام التي يتمّ تداولها بخصوص أرقام ضخمة صُرفت على مشاريع على غرار الطريق السيار غير صحيحة.

تحدّث ولد عباس، لقناة تلفزيونية خاصة، الاثنين، عن طرح الأفلان مقترح العهدة الخامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، فأكّد أنّ ما طُلب يتعلّق بـ"الاستمرارية" وليس العهدة الخامسة التي يعود القرار فيها للرئيس في الأخير. وقال: "نوضّح ونذكّر أننا لم نتكلم عن العهدة الخامسة وما قلناه قبل يومين في لجنة التنسيق للحزب هو تعبير عما جاء من القاعدة النضالية من محافظين وأعضاء اللجنة المركزية، نواب ومنتخبين محليين ومناضلين عبّروا عن رغبتهم في استمرار السيد الرئيس في مهمته بعدما سجّلنا كلّ ما أنجز في 19 سنة ماضية"، مضيفا أنّ الطلب "مجرد تبليغ لآمال المناضلين وأكدنا في النهاية على أن الكلمة الأخيرة تعود للسيد الرئيس الذي يفصل إما يترشح أم لا". وردا على سؤال بخصوص استعمال مصطلح "استمرارية" وليس "العهدة الخامسة"، قال ولد عباس إنّه جاء بعد عملية جرد عملاقة على مستوى كلّ الولايات والبلديات والدوائر، وتوصل إلى أنه "كنز الإنجازات في كافة القطاعات وهو ما دفع المناضلين إلى طلب الاستمرارية".

وفنّد أمين عام الحزب العتيد، أن تكون خرجة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الاثنين لتدشين مشاريع تنموية بالجزائر العاصمة، مؤشّر على قبول طلب الأفلان بالاستمرارية، وقال إنّ: "ولد عباس مجرّد مناضل بسيط وهو اليوم أمين عام ليس هو من يقرر ولكن الرئيس من يفعل ذلك".

وأكد الأمين العام للأفلان، أنّ الرئيس قادر على استكمال إدارة شؤون البلد، لأنه تغلب على متاعبه الصحية وهو اليوم بكامل إمكانيته. مشيرا إلى أنّه يستقبل الرؤساء ومسؤولين سامين من كافة دول أوروبا والعالم العربي، وأنه لقي استقبالا حارا من قبل الشعب الذي فرح به وأبان عن تلاحمه وحبه له.

وبخصوص سؤال أين ذهبت الألف مليار، قال ولد عباس، إن الوثائق التي سيكشف عنها الأفلان للرأي العام بخصوص عملية الجرد التي قام بها حول الإنجازات تتضمن أرقاما دقيقة عن كلّ ما صُرف في كلّ مشروع سواء في الطاقة، السدود، الصحة، التعليم العالي، السكن، الرياضة والثقافة، مفنّدا أن تكون قيمة إنجاز الطريق السيار فعلا 20 مليار مثلما هو متداول.

حكيمة ذهبي