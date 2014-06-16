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الخارجية ترفض إبداء ملاحظات ملفات العلاقات أمام الصحافة

"أزمة" تصريحات بين الجزائر وباريس

  10 أفريل 2018 - 16:41   قرئ 50 مرة   0 تعليق   الوطني
"أزمة" تصريحات بين الجزائر وباريس

أثارت تصريحات السفير الفرنسي في الجزائر، إكزافييه درينكور، "أزمة" بين الجزائر وباريس، حيث اعتبرت وزارة الشؤون الخارجية الاتهامات التي وجهها رئيس الدبلوماسية الفرنسية بالجزائر، بخصوص حصول بعض الجزائريين ومن بينهم مسؤولون على التأشيرة، بطرق غير قانونية، أنها "غير مقبولة". 

قال الناطق الرسمي باسم الشؤون الخارجية، عبد العزيز بن علي الشريف، الاثنين، إنّ "تلك التصريحات التي تناقلتها الصحافة حول موضوع منح التأشيرات لا تعكس الإرادة القوية لقيادتي البلدين". وأعرب بن علي الشريف، عن أسفه للتصريحات، مؤكدا أنّ "العلاقات الجزائرية الفرنسية تفرض على الجميع، لا سيما أولئك الذين يتكفلون بها يوميا، التحلي بواجب المسؤولية والالتزام بالموضوعية وتجنب الإدلاء بتعليقات في غير محلها وبتصريحات تتناقص مع الإرادة الأكيدة لكبار المسؤولين في كلا البلدين، الذين يؤكدون دوما على ضرورة العمل من أجل الترقية المستمرة لعلاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في جو من الهدوء بعيدا عن أي صخب إعلامي".

وأكد الناطق باسم الخارجية، أنّ السفير قد أبدى مجددا في تلك التصريحات التي تناقلتها الصحافة حول موضوع منح التأشيرات ميلا لإبداء ملاحظات علنية أمام الصحافة في غير محلها وغير ملائمة وغير مقبولة.

وجاءت هذه التصريحات والردود، في الوقت الذي كان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، عبد القادر مساهل، يقود زيارة إلى باريس، التقى فيها بوزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، جون إيف لودريان. 

ولم يذكر بيان الخارجية، أن المسؤولان تطرّقا إلى تصريحات رئيس الممثلية الدبلوماسية الفرنسية بالجزائر، لكنه قال إنّ تمحور اللقاء حول العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتنويعها، حيث أعرب الوزيران في هذا السياق عن ارتياحهما لجودة علاقات الصداقة والتعاون الجزائرية-الفرنسية. 

كما جدد الوزيران رغبتهما المشتركة في تطوير هذه الشراكة المتميزة أكثر فأكثر لصالح البلدين، لا سيما في سياق الديناميكية التي عرفتها هذه الشراكة بعد الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية الفرنسية، ايمانويل ماكرون إلى الجزائر في 6 ديسمبر 2017 وانعقاد الدورة الرابعة للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية-الفرنسية رفيعة المستوى في 7 ديسمبر 2017 بباريس.  كما تطرّق الوزيران ايضا إلى التحضيرات للدورة الخامسة للجنة الاقتصادية المختلطة الجزائرية-الفرنسية (كوميفا) التي ستعقد بباريس في 9 جويلية 2018. 

وشكل اللقاء فرصة للطرفين لبحث الوضع بالمنطقة، لا سيما الأزمة في مالي ومنطقة الساحل وكذا بليبيا حيث تبادلا تحليلاتهما حول موضوع مكافحة الارهاب وتمويله، فضلا عن ملف الصحراء الغربية، واتفق الوزيران بخصوص مجمل هذه القضايا على مواصلة التشاور بين البلدين.

حكيمة ذ

 

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