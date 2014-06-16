شريط الاخبار
خروج بوتفليقة إلى العاصمة ليس دليلا على قبوله الترشح ضخ 3500 مليار سنتيم إضافية لعصرنة مركب الحجار الحكومة توافق على إنشاء مركب للتسليم الطاقوي وتثمين النفايات "بوتفليقة أنصف مواطني الجنوب في تقلّد مناصب المسؤولية" توجيه تلاميذ الأولى متوسط حسب طاقة الاستيعاب وإسقاط رغبة الأولياء "أزمة" تصريحات بين الجزائر وباريس بدوي يؤكد تواصل مسار العصرنة التماس 3 سنوات حبسا نافذا لمغربية قدمت بلاغا كاذبا بتفجير طائرة تركية توقيف طالبة جامعية رفقة عشيقها داخل محل تابع لبلدية المحمدية قايد صالح يأمر بمواصلة تطبيق مقاربة قيادة الجيش الشاملة أبواب مفتوحة للمقبلين على اجتياز البكالوريا بداية من اليوم انطلاق المؤتمر الدولي حول التطبيقات الحديثة لعلم نفس الصحة 2000 طالب في وقفة احتجاجية بالمدرسة العليا ببوزريعة الحكومة مطالبة بمنح تسهيلات الحصول على التأشيرة للسياح الأجانب زمالي يستعرض التجربة الجزائرية في مجال التشغيل بالقاهرة توقيع مذكرة تفاهم بين الجزائر وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة تفكيك جماعة أشرار سرقت مليار سنتيم من مصنع للآجر سكيكدة تخسر نقاط مباراة الشلف على البساط شاوشي لن يضيع نهائي الكأس في حال تجاوز عقبة الكناري الكناري يتربص ليومين في قسنطينة قبل صدام الكأس عرامة يطالب السنافر بالتصدي للمتربصين نسيب يكشف عن مخطط استعجالي للقضاء على أزمة المياه "200 ألف مسافر يوميا بعد دخول الخطين الجديدين حيز الخدمة" الإمارات تُراهن على رفع حصتها الاستثمارية في السوق الجزائرية أسعار النفط ترتفع وتُلامس عتبة الـ70 دولارا الجزائر تطلب من دول إفريقيا إعداد استراتيجية لتجفيف منابع تمويل الإرهاب التهديد الإرهابي العابر للقارات يتطلب تكثيف التعاون والتنسيق الدولي وزارة الفلاحة تحدد فترة منع صيد سمك أبو سيف الطويل الرئيس بوتفليقة يحرّك العاصمة بوتفليقة حريص على متابعة إنجاز المشاريع التنموية البطولة العربية تحدث فتنة بين الأندية الجزائرية موظفو المصالح الاقتصادية يقاطعون الأعمال الإدارية بداية من اليوم قايد صالح يدعو العسكريين للتكيّف مع طبيعة المهام الموكلة إليهم نقابات التربية تجتمع غدا وتهدد بشن إضراب وطني الحكومة سطرت سياسات وبرامج طموحة للتكفل بقضايا التكوين تحديد شروط الالتحاق بالمناصب العليا في مدرسة الحماية المدنية "أس. أن. تي. أف" تنفق 79 مليار دينار في صيانة واقتناء العتاد اتصالات الجزائر تتعزز بأكاديمية لتكوين الموارد البشرية مركب صناعي جديد لإنتاج السماد العضوي والطاقة بمستغانم سيدي السعيد يقيل الأمين الولائي لاتحاد العمال بسكيكدة 
عاجل
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. "بوتفليقة أنصف مواطني الجنوب في تقلّد مناصب المسؤولية"

الأرندي يعرب عن ارتياح الطوارق والعرب إزاء سياسته

"بوتفليقة أنصف مواطني الجنوب في تقلّد مناصب المسؤولية"

  10 أفريل 2018 - 16:41   قرئ 25 مرة   0 تعليق   الوطني
"بوتفليقة أنصف مواطني الجنوب في تقلّد مناصب المسؤولية"

أعرب السيناتور، جبريل غومة، عن اعتزاز مواطني الجنوب طوارق وعرب، بتعيين عبد القادر بن مسعود، والي ولاية تمنراست، في منصب وزير للسياحة والصناعات التقليدية، بموجب التعديل الحكومي الأخير. 

قال عضو مجلس الأمة، جبريل غومة، في بيان، تلقت "المحور اليومي"، نسخة منه، إنه يثمن الثقة الكبيرة التي وضعها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في خيرة أبناء الجنوب لتقلد مثل هكذا مناصب سامية، مؤكدا أن ذلك يدلّ على المكانة الكبيرة التي يحظى بها أبناء الجنوب لدى الرئيس بوتفليقة. وذكر السيناتور، أنّه وفي عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، تقلّد أبناء الجنوب عدة مناصب سامية كولاة وولاة منتدبين ورؤساء دوائر، وأكد أن من ينكر ذلك جاحد.

وقال جبريل غومة، إنّ مواطني الجنوب طوارق وعرب، مرتاحون للاختيار الصائب للرئيس، لشخص بن مسعود عبد القادر، الذي تدرّج في سلم المسؤوليات ودواليب الإدارة ليصل إلى منصب وزير للسياحة، الذي وعد باستكمال مسار حسن مرموري، الذي ترك فريق عمل جيد لاستكمال المشوار من أجل إعطاء المكانة التي تستحقها السياحة الجزائرية من خلال إعادة الوجهة الحقيقية لها.

وأكّد عضو مجلس الأمة عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، مساندته ودعم استمرارية الرئيس بوتفليقة وبرنامج الإصلاحات التي شرع فيها من أجل أن تستعيد الجزائر بريقها الكامل، لافتا إلى أن البلد خرج من عنق الزجاجة بفضل بوتفليقة وحنكته وحكمته.

ح ذهبي

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات