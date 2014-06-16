الأرندي يعرب عن ارتياح الطوارق والعرب إزاء سياسته

"بوتفليقة أنصف مواطني الجنوب في تقلّد مناصب المسؤولية"

أعرب السيناتور، جبريل غومة، عن اعتزاز مواطني الجنوب طوارق وعرب، بتعيين عبد القادر بن مسعود، والي ولاية تمنراست، في منصب وزير للسياحة والصناعات التقليدية، بموجب التعديل الحكومي الأخير.

قال عضو مجلس الأمة، جبريل غومة، في بيان، تلقت "المحور اليومي"، نسخة منه، إنه يثمن الثقة الكبيرة التي وضعها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في خيرة أبناء الجنوب لتقلد مثل هكذا مناصب سامية، مؤكدا أن ذلك يدلّ على المكانة الكبيرة التي يحظى بها أبناء الجنوب لدى الرئيس بوتفليقة. وذكر السيناتور، أنّه وفي عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، تقلّد أبناء الجنوب عدة مناصب سامية كولاة وولاة منتدبين ورؤساء دوائر، وأكد أن من ينكر ذلك جاحد.

وقال جبريل غومة، إنّ مواطني الجنوب طوارق وعرب، مرتاحون للاختيار الصائب للرئيس، لشخص بن مسعود عبد القادر، الذي تدرّج في سلم المسؤوليات ودواليب الإدارة ليصل إلى منصب وزير للسياحة، الذي وعد باستكمال مسار حسن مرموري، الذي ترك فريق عمل جيد لاستكمال المشوار من أجل إعطاء المكانة التي تستحقها السياحة الجزائرية من خلال إعادة الوجهة الحقيقية لها.

وأكّد عضو مجلس الأمة عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، مساندته ودعم استمرارية الرئيس بوتفليقة وبرنامج الإصلاحات التي شرع فيها من أجل أن تستعيد الجزائر بريقها الكامل، لافتا إلى أن البلد خرج من عنق الزجاجة بفضل بوتفليقة وحنكته وحكمته.

ح ذهبي