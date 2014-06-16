بهدف الوصول إلى صفر نفايات مطلع 2035

الحكومة توافق على إنشاء مركب للتسليم الطاقوي وتثمين النفايات

كشفت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي، عن موافقة الوزير الأول عن إنشاء مركب للتسليم الطاقوي لتثمين النفايات يخص الجزائر الكبرى، والذي سيعطي بعد استثماري واقتصادي خارج المحروقات من خلال الرسكلة والوصول إلى أهداف التنمية المستدامة في حدود 2035 إلى صفر نفايات.

أكدت وزيرة البيئة خلال زيارة عمل وتفقد لقطاعها ببومرداس، أن هذا المركب الكبير والجديد يندرج في إطار برنامج رئيس الجمهورية الذي يحرص على تحسين الإطار المعيشي للمواطن الذي يعد من الأولويات وسيعطي بعد استثماري واقتصادي كبير للنفايات من خلال الاستثمار فيها، لتكون هذه النفايات مادة اقتصادية واستثمارية خارج المحروقات، ويعمل المركب ـ حسب-الوزيرة "بوسائل تكنولوجية حديثة للتثمين الطاقوي للنفايات حتى نخرج بصفر نفايات"، مشيرة إلى أن سياسة القطاع في الوقت الحالي هو الوصول إلى خطوة أخرى وهو الاستثمار في مجال البيئة و"التنقيص من كل الاختلالات التي تمت بشكل كبير"، وركزت الوزيرة على شقي الاستثمار وشق التحسيس والتوعية" باشراك المواطن في هذه العملية الذي يعتبر شريكا أساسيا في المحافظة على البيئة، وقالت الوزيرة أن انشاء مركب للتسليم الطاقوي، لتثمين النفايات التي انتهت به الدراسة وتوفر غلافه المالي جاء انطلاقا من التوصيات التي انبثقت من الصالون الدولي التي خصص للبيئة والطاقات المتجددة مؤخرا وكذلك بالنسبة للدراسة الكورية، والتي أوضحت الوزيرة "أننا نبلغ عن فحواها ونتائجها خلال الأيام القليلة القادمة، مؤكدة أن دائرتها الوزارة تركز فيها على انجاز هذا المركب الذي يشمل الجزائر الكبرى منها العاصمة، بومرداس، البليدة وتيبازة للوصول إلى صفر نفايات بالنسبة للمدن التي تم تحديدها وفقا لالتزامات الشريك الدولي القاضي بالدخول مباشرة والتنقيص من النفايات والوصول إلى أهداف التنمية المستدامة في حدود 2035، وأكدت الوزيرة بالقول "نحن حاليا بهذا الدعم نصل في أسرع وقت ولكن هذا يتطلب كل الجهود بإشراك المواطن الذي لا يتوقف الحديث عنه باعتباره عنصرا أساسيا في أي عملية استثمارية" لبلوغ التحول اقتصادي الذي يجب أن يرافقه تحول اجتماعي مهم وكذلك التحضر ورعاية المحيط.

ضاوية م