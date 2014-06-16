الجيش يحجز قنطارين من الكيف في بشار

ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، اليوم أمس، ببني ونيف، بولاية بشار، كمية ضخمة من الكيف المعالج تقدر بقنطارين و8.5 كيلوغرام، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني ببويحي بولاية تلمسان، شخصا بحوزته 9.5 كيلوغرام من نفس المادة، كما تم حجز 15980 قرصا مهلوسا بتمنراست، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

ومن جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بعين قزام، خمسة أشخاص وحجزت ثلاثة مولدات كهربائية وخمس مطارق ضاغطة، فيمــا تـــم توقيف أربعة مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة، بالطارف.