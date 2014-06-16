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باعتباره يقلص من حظوظ حل سياسي لهذه المأساة

الجزائر تتأسف على التصعيد العسكري في سوريا

  14 أفريل 2018 - 16:05   قرئ 31 مرة   0 تعليق   الوطني
الجزائر تتأسف على التصعيد العسكري في سوريا

عبرت الجزائر عن تأسفها من التصعيد العسكري الذي يشهده الوضع في سوريا، عقب الضربات التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا، وأشارت إلى أن التصعيد العسكري سيقلص من حظوظ التوصل لحل سياسي للمأساة التي تعيشها البلاد. 

أكد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية، عبد العزيز بن علي شريف، أمس السبت، أن الجزائر تتأسف للتصعيد العسكري الذي يشهده الوضع في سوريا عقب الضربات التي شنتها الولايات المتحدة و حلفائها، مشيرة إلى أن أي تصعيد عسكري لن يزيد سوى من "تقليص" حظوظ التوصل لحل سياسي للمأساة التي يعيشها هذا البلد، وأوضح بن علي شريف في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية، أن "الجزائر تتأسف للتصعيد العسكري الذي شهده الوضع في سوريا"، مؤكدا أن "أي تصعيد عسكري مهما كانت طبيعته لن يزيد سوى من تقليص وتأخير حظوظ التوصل إلى حل سياسي وسلمي للمأساة التي يعيشها هذا البلد الشقيق"، وأضاف المتحدث أن "الجزائر تدعو كافة الأطراف الى توخي الحكمة والتعقل قناعةً منها بأنه لا يوجد بديل لحل سياسي تفاوضي، الكفيل وحده بوضع حد لمعاناة الشعب السوري وصون السلامة الترابية لسوريا وسيادتها"، وخلص الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية إلى القول أنه أمام هذه التطورات الجديدة للوضع "الجزائر تذكر بضرورة احترام قواعد القانون الدولي بما فيها القانون الانساني الدولي من قبل الجميع و في كل الظروف".

يشار إلى الجزائر تقود مساعي رفقة بعض العواصم العربية لإعادة عضوية سوريا في جامعة الدول العربية، التي تعقد دورتها الـ 29، بين الـ 14 و16 أفريل الجاري، بالمملكة العربية السعودية، ويمثل الجزائر في اجتماع هذه الهيئة، رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح.

زين الدين.ز

 

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