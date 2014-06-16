وصفوا تصريحات أويحيى بـ "اللا حدث"

الأطباء المقيمون يجتمعون اليوم تمهيدا لمسيرة وطنية ثالثة

في الوقت الذي كان ينتظر فيه الأطباء المقيمون أن يصنفهم الوزير الأول في تصريحاته الأخيرة، إلا أن النتائج كانت عكس المتوقع ليتفاجأ المقيمون بأنه من سابع المستحيلات إلغاء إجبارية الخدمة المدنية و هو نفس الأمر بالنسبة للخدمة الوطنية، وهو الأمر الذي جعلهم يصفون تصريحاته بـ "لا حدث"، حيث سيجتمعون اليوم من اجل الخروج في مسيرة ثالثة كرد على كل اللقاءات و التصريحات التي لم تعمل على إيجاد حل لمطالبهم منذ 5 أشهر.

نحن أول من نادى بالسنة البيضاء ، لن نتخلى عن الإضراب إلى غاية افتكاك مطالبنا ، لقاءات حسبلاوي شكلية فقط و تصريحات أويحيى لا حدث ، بهذه العبارات و الجمل وصف الاطباء المقيمون كل ما يدور منذ بداية اضرابهم و الى غاية اليوم امام كل ما يحدث و كل وسائل الضغط على غرار المسيرات و الوقفات الاحتجاجية على المستوى الوطني تعرض فيها المقيمون الى جروح متفاوتة الخطورة استدعت تدخل أكثر من طرف أو جهات معنية للوقوف على قضيتهم ، خاصة و أنه ما نتيجة تذكر لحد الساعة بالرغم من كل اللقاءات و أبواب الحوار التي فتحتها أكثر من وزارة من اجل ايفاق الإضراب المفتوح و ووضع حد لما يحدث بالمؤسسات الاستشفائية ، خاصة و أن إضرابهم تجاوز الشهر الخامس ، و في وقت فتحت عدة أطراف باب الحوار و عمدت على الاجتماع بممثلي التنسيقية الخاصة بالأطباء المقيمين ، إلا أنها كانت تنته في كل مرة بلقاء فاشل أو شكلي كما يصفه المضربون بالنظر إلى المواضيع أو النقاط التي تم مناقشتها و التي لم تركز بتاتا على أول نقطتين دعت إليهما التنسيقية أو المقيمون بشكل عام ويتعلق الأمر بكل من الخدمة المدنية و كذا الخدمة الوطنية مطالبين بإلغاء إجبارية الخدمة بهما ، إلا أنهما كانتا النقطتين اللتين عرقلتا الحوار في كل مرة بعد عجز الوصاية في إلغاء الإجبارية، و في اتصال بسعدي فؤاد طبيب مقيم أكد أمس للمحور اليومي أن إضرابهم ما يزال مستمرا بالرغم من كل اللقاءات مع وزير الصحة مختار حسبلاوي ، هذا الأخير الذي سيجتمع به ممثلين الأطباء غدا، و ضاف ذات المتحدث أن قضيتهم بيد رئيس الجمهورية خاصة بعد تصريحات الوزير الأول بعدم إلغاء إجبارية الخدمة المدنية و الوطنية واصفا إياها باللاحدث.

أمينة صحراوي