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انطلاق القمة العربية الـ29 بالسعودية هذا الأحد بمشاركة الجزائر

  15 أفريل 2018 - 10:38   قرئ 32 مرة   0 تعليق   الوطني
انطلاق القمة العربية الـ29 بالسعودية هذا الأحد بمشاركة الجزائر

يلتئم مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة هذا الأحد بمدينة الدمام بالمنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية في دورته العادية الـ29 بمشاركة الجزائر ممثلة في رئيس مجلس الأمة  عبد القادر بن صالح ممثلا لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

وتعقد هذه القمة في ظل ظرف متأزم تشهده المنطقة العربية ، وتطورات متلاحقة لعدد من الأزمات يتقدمها الملف السوري والعدوان الغربي الذي تعرضت له مؤخرا تطورات القضية الفلسطينية والملف اليمني والليبي  يجعل من توحيد الصفوف وتعزيز منظومة العمل العربي المشترك أكثر من ضرورة.

وستشارك الجزائر في هذا الاجتماع من خلال رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن  صالح، الذي سيمثل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مرفقا بوزير الشؤون  الخارجية عبد القادر مساهل.

القضية الفلسطينية الحاضر الدائم في أجندة المجتمعين العرب

ككل مرة وكما جرت عليه العادة،ستتصدر القضية الفلسطينية والمستجدات  المرتبطة بها، جدول أعمال هذه القمة ويتطلب ذلك دعم وموقف عربي موحد يخرج من مجرد الإدانة والشجب إلى قرارات عملية لمواجهة غطرسة المحتل وقرارات ترامب الأخيرة لاعتبار القدس عاصمة لدول الاحتلال الاسرائيلي هذا فضلا عن آمال أخرى في أن يعزز العمل العربي المشترك الذي طالما كان شعارا رنانا لم يجد التجسيد الميداني بما يتوافق وطموحات الشعوب وما تتوق عليه مثلما أوضحه الدكتور علي ربيج أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر في تصريح للقناة الإذاعية الأولى.

كما يأتي هذا الموعد أيام قلائل بعد انطلاق شرارة احتجاجات "الغضب" الدامية التي يقودها الشعب الفلسطيني عقب إحيائه ليوم الأرض والتي تحولت إلى مسيرات  ضخمة لـ"العودة"، الأمر الذي قابلته قوى الاحتلال الإسرائيلي بتصعيد عمليتها  العسكرية، وهي كلها عوامل لن يكون بإمكان المجتمعين غدا بالدمام المرور  أمامها مرور الكرام.

سوريا،ليبيا واليمن... ملفات أخرى شائكة على طاولة القمة

 كما أنه من المقرر أن يحظى الوضع المتأزم السائد بسوريا التي يبقى مقعدها  شاغرا بالجامعة العربية منذ سنوات، وهو الأمر الذي يشكل محل اختلاف بين أعضاء  الجامعة العربية بالإضافة إلى ليبيا واليمن، بحصة كبيرة من مناقشات رؤساء وقادة الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية بالإضافة إلى ملفات أخرى لها  أهميتها كإصلاح هذه المنظمة، فضلا عن مواضيع أخرى ذات اهتمام مشترك تتعلق  بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتنموية وغيرها.

وستلقى الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وحلفاؤها أول أمس الجمعة على سوريا  وما تشكله من تصعيد عسكري يزيد من تقليص حظوظ التوصل لحل سياسي للمأساة التي يعيشها هذا البلد بظلالها على القمة العربية خاصة وان مواقف العديد من الدول  العربية متباينة بشأن الأزمة السورية.

 

 

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