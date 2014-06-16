160 ميغاواط من الكهرباء المتجددة تطرح قريبا

أكد وزير الطاقة، مصطفى قيطوني أمس السبت، بالجزائر العاصمة أن أزيد من 160 ميغاواط من الكهرباء المتجددة سيتم طرحها في السوق قريبا.

و صرح قيطوني،على هامش اليوم الـ 22 للطاقة المنظم تحت شعار "تحول طاقوي إلى نموذج 50 % مستدام" وذلك بمناسبة يوم العلم، قائلا "سوف نطرح قريبا في السوق ما يزيد عن 160 ميغاواط من الكهرباء المتجددة منها 25 ميغاواط على مرتي وهذا في إطار برنامج سونلغاز لتخفيف الضغط على محطات توليد الطاقة بالجنوب و تخفيض استهلاك الوقود في حين سيتم عرض 100 إلى 120 ميغاواط عن طريق المزاد العلني" .

ويذكر أن الحكومة كانت قد حددت في أفريل 2017 إجراءات المناقصة بالنسبة لمشروع 4000 ميغاواط من الطاقة المتجددة.

فبالنسبة للمزاد العلني قد تم توضيحه في مرسوم نشر في الجريدة الرسمية، حيث تنطبق عملية المناقصات الموجهة للمستثمرين في التصميم وتوفير المعدات و البناء و كذا استغلال مرافق انتاج الكهرباء انطلاقا من موارد الطاقة المتجددة الموجهة الى التسويق.

اما المناقصة الموجهة للمزاد العلني فهي عندما تنطلق بمبادرة من طرف لجنة ضبط الكهرباء و الغاز بالنسبة لعروض متعلقة بتوفير الطاقة المتجددة و التي تتعلق بقوة دنيا محددة سابقا والتي لا يكون حجمها السنوي أقل من 10 جيغاواط/ساعة.