مساهل :”يجب مراجعة طريقة عمل جامعة الدول العربية”

دعا وزير الخارجية عبد القادر مساهل اليوم،لضرورة مراجعة طريقة عمل جامعة الدول العربية مع الأزمات التي تعيشها بعض الدول العربية.

مساهل، قال إنه خلال السنوات الاخيرة، عاشت الأمة العربية العديد من الأزمات والنزاعات، مرجع السبب الأساسي لتعدد أشكال التدخلات الأجنبية في الشؤون العربية الداخلية.

وفي هذا السياق طالب وزير الخارجية، بـ”ضرورة تظافر الجهود وتجاوز الخلافات والعمل علىإعلاء المصلحة العليا العربية فوق كل اعتبار”.

وفي حوار لجريدة الرياض السعودية، عشية انعقاد القمة العربية 29 بالظهران المملكة العربية السعودية وانطلاق أشغال اللجنة المشتركة الجزائرية-السعودية.

قال مساهل إن الأمر يتطلب منا أن نعمل على إيجاد الحلول الملائمة فيما بيننا.

وهذا لا يمكن أن يحصل إلا بتظافر الجهود وتجاوز الخلافات،يضيف مساهل-،و”العمل على إعلاء المصلحة العليا العربية فوق كل اعتبار”.

واختتم مساهل مؤكدا على ضرورة مراجعة الجامعة العربية طريقة عملها.

و”هذا لا يمكن أن يتم إلا من خلال إصلاح جوهري يشمل آليات عملها وتسييرها ومنهجية تعاطيها مع القضايا العربية”.

مذكرا أن الجزائر سبق لها وأن قدمت مساهمتها من أجل إصلاح المنظومة العربية من خلال أفكار ومقترحات.