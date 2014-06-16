بن صالح يؤكد "انشغال الجزائر" بالملف الليبي بالقمة العربية

أكد رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، أن الأزمة بليبيا تبقى محل انشغال الجزائر، واهتمامها المتواصل.

وجدد بن صالح، دعوة الأطراف المعنية، إلى تكثيف الجهود، والعمل من أجل تعزيز الحل السياسي والسلمي للأزمة الليبية.

بهدف تحقيق الأمن والاستقرار، لهذا البلد الجار، بعيدا عن كافة التدخلات الأجنبية، التي لا تخدم استقراره واستقرار المنطقة.

كما أكد بن صالح، دعم الجزائر لمسار التسوية التي ترعاها الأمم المتحدة، ومواصلتها العمل على تقريب وجهات نظر الفرقاء الليبيين.

مع تشجيعهم على الحوار الشامل والمصالحة، ونبذ لغة العنف، وتغليب المصالح العليا لليبيا حفاظا على سيادتها ووحدة ترابها وانسجام شعبها.

للإشارة يشارك رئيس مجلس الأمة، ممثلا لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، في أشغال الدورة العادية الـ 29 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.