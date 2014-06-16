هامل يؤكد على السعي الدائم للمديرية على تبجيل العلماء

أكد السيد اللواء المدير العام للأمن الوطني، في كلمته التي ألقاها ممثله مراقب الشرطة ّجيلالي بودالية" على أهمية العلم والحاجة الماسة الى المزيد من المعرفة لبلوغ الأهداف، حيث عبر على هامش الندوة الإعلامية بمناسبة يوم العلم عن السعي الدائم للمديرية العامة للأمن الوطني من موقعها كمؤسسة جمهورية، على تبجيل العلماء وجعلهم شركاء فاعلين في جميع ورشاتها العلمية، فاتحة أبوابها على مصراعيها لذوي العلم والاختصاص للدفع بها نحو المزيد من التقدم والرقي خدمة لأمن المواطن والوطن العزيز، وحتى تواكب بذلك ما يفرضه الراهن من تحديات.

منيرة ابتسام طوبالي