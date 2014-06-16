"عدل" تعلن عن رزنامة تسليم شهادات ما قبل التخصيص

كشفت وكالة "عدل" اليوم، عن رزنامة تسيلم شهادات ما قبل التخصيص لفائدة مكتتبي برنامج "عدل" التي شرع في تسليمها اليوم.

وحسب بيان الوكالة فان الولايات المعنية اليوم، 15 أفريل هي، أدرار، الأغواط، باتنة، البليدة، تمنراست، سطيف، سعيدة، سيدي بلعباس، قسنطينة، مسيلة، برج بوعريريج، النعامة.

أما يوم 18 أفريل المقبل، فستسلم لمكتتبي ولايات، البيض، بسكرة، أم البواقي، ميلة، تيارتت، سكيكدة.

ويوم 22 أفريل، الولايات المعنية هي، الشلف، بشار، تلمسان، الجلفة، عنابة، غليزان.

ويوم 25 أفريل فسيخصص لمكتتبي العاصمة.