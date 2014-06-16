إغلاق محور المدية-شفة أمام حركة المرور بسبب الأمطار

تم تحويل حركة المرور على طريق المدية - شفة بالطريق الوطني رقم 1 صباح اليوم الأحد نحو طرق وطنية أخرى بعد فيضان وادي شفة وتسجيل انهيارات أرضية بمدخل الحمدانية بسبب مياه الأمطار، حسبما علم من مجموعة الدرك الوطني للمدية.

وأوضح ذات المصدر أن "حركة النقل على محور المدية-شفة توقفت كليا في الاتجاهين عقب فيضان مياه وادي شفة على هذا الطريق مما جعل حركة المرور مستحيلة بين ولايتي المدية و البليدة".

وتسببت مياه الأمطار القوية التي تساقطت خلال ال 24 ساعة الماضية في تسجيل سلسلة من الانهيارات الأرضية و الصخرية بين النفقين و عبر مضيق شفة في المدخل الشمالي لبلدية الحمدانية مما تسبب في الوقف الكلي لحركة المرور على محور المدية - شفة، حسب ذات المصدر.

وبهدف تسهيل تنقل مستعملي الطريق الذين كانوا متجهين على هذا المحور بالطريق الوطني رقم 1 تم تحويل حركة المرور مؤقتا نحو الطريق الوطني رقم 18 الرابط بين المدية و جندل (عين الدفلى) للسماح لأصحاب المركبات بالتوجه نحو الطريق السيار شرق-غرب.

كما تم وضع طريق تحويلي آخر بالبرواقية حيث يسلكه مستعملي الطريق القادمين من المناطق الجنوبية للولاية و باقي مناطق البلاد و الذين عادة ما يعبرون عبر الطريق الوطني رقم 1 للمرور عبر الطريق الوطني رقم 62 الرابط بين البرواقية والخميس (عين الدفلى)، حسب ذات المصدر.

وتعمل فرق مديرية الأشغال العمومية لولاية المدية على قدم وساق منذ صبيحة اليوم الأحد لمحاولة إزاحة الصخور و الحصى الموجودة على مستوى طريق الحمدانية، وفقا لمدير الأشغال العمومية يحيى مزيان.