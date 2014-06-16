تكوين 24 ألف مهندس وتقني لمواجهة الإجرام الإلكتروني وحماية الشبكات

أعلن وزير التكوين والتعليم المهنيين، محمد مباركي، اليوم الأحد لدى إشرافه على افتتاح ورشات تكوينية حول "الأمن الملعوماتي والتقنيات الناشئة في تسيير الشبكات المعلوماتية" أنه تم تكوين 24 ألف مهندس و تقني لمواجهة الإجرام الإلكتروني وحماية الشبكات و أنظمة الإعلام الآلي.

وقال الوزير في كلمة بالمركز الإمتياز للتكنولوجيات المعلوماتية ومهن الهاتف ببوإسماعيل أنه "إيمانا بأن مكافحة الجريمة الإلكترونية وحماية الشبكات والأنظمة المعلوماتية تبدأ بتكوين الموارد البشرية ذات كفاءة عالمية شرعت وزارة القطاع منذ سنة 2002 بإبرام اتفاقيات مع عمالقة في هذا المجال على غرار "هواوي" و "ميكروسوفت" و "سيسكو" في إطار الاستراتيجية الوطنية لتطوير الاقتصاد الرقمي و الأمن السيبيراني المرافق له".

وأوضح الوزير أنه في "السياق الجيو-سياسي الحالي تكون الجزائر على غرار باقي دول العالم معرضة باستمرار لهجمات سيبيرانية و لفيروسات خبيثة تستهدف الأنظمة المعلوماتية و قواعد المعطيات" مبرزا أن أخطار تلك الهجمات "وشيكة أكثر من أي وقت مضى" و وتيرتها ضد المؤسسات و الهيئات العمومية و الخاصة "ستتزايد باستمرار".