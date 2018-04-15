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رغم استحداث صندوق خاص بها

الكــــــــــــــوارث فــــــــــــي الجزائــــــــــــر تُسيّــــــــــــر حالـــــــــــــــــــــــــــــة بحالــــــــة

  15 أفريل 2018 - 20:26   قرئ 39 مرة   0 تعليق   الوطني
الكــــــــــــــوارث فــــــــــــي الجزائــــــــــــر تُسيّــــــــــــر حالـــــــــــــــــــــــــــــة بحالــــــــة

لا تنظر الحكومة إلى الطوارئ التي يتسبّب فيها تهاطل الأمطار بغزارة في فترات غير  متوقّعة  على أنها  كوارث  تستدعي تدخّل الصندوق الوطني لتسيير الكوارث الطبيعية، المُستحدث الصائفة الماضية إثر الحرائق التي التهمت جزءا واسعا من غابات  القبائل ، وتُوجّه تسيير هذه الأوضاع إلى الجماعات المحلية.

رغم تجاوب الحكومة الصائفة الماضية لمطالب شعبية، بعد الكوارث التي مرّت على الجزائر منذ سنة 1980 إثر زلزال الأصنام ثم زلزال بومرداس 2003، عين تموشنت والمسيلة سنة 2010، وفيضانات باب الوادي سنة 2001 وبشار وغرداية، باستحداث صندوق وطني لتسيير الكوارث الطبيعية وكذا التضامن بين الجماعات المحلية، إلّا أنّ هذين الصندوقين -وفقا لمصادر من وزارة الداخلية- لا يتكفّلان سوى بالكوارث الكبرى، على غرار الزلازل والحرائق والفيضانات الكبيرة، حيث لا تعتبر الفيضانات التي لا تخلف خسائر بشرية ومادية ضخمة من ضمن الكوارث الطبيعية.

ووفقا للمصدر ذاته فإنّ حالات الطوارئ التي يتسبب فيها التهاطل الكثيف للأمطار في فترات غير متوقّعة تقوم بتسييرها الجماعات المحلية، التي تستفيد مسبقا من دعم من الخزينة العمومية، في انتظار صدور قانون الجماعات المحلية وكذا قانون الجباية المحلية، الذي يستحدث صندوقا للتضامن ما بين البلديات يتكفّل بضخّ مبالغ مالية إضافية للبلديات الفقيرة. ويضيف المصدر ذاته مؤكدا أنّ تقييم الكوارث الطبيعية يأتي بعد تقييم حجم الخسائر البشرية والمادية، ولا تتحرّك الصناديق المستحدثة إلا في حال الأخطار الكبرى.

وكانت الكوارث الطبيعية في الجزائر تُسيّر بطريقة غامضة عن طريق أوامر رئاسية حينية، إلى غاية إقرار قانون الوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة، من خلال القانون رقم 04-20 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004. وتشير المادة العاشرة منه إلى أن  الأخطار التالية:  الزلازل والأخطار الجيولوجية، الأخطار المناخية، الفيضانات، حرائق الغابات، الأخطار الصناعية والطاقوية، الأخطار الإشعاعية والنووية، الأخطار المتصلة بصحة الإنسان والحيوان والنبات، أشكال التلوث الجوي أو الأرضي أو البحري، أو المائي، الكوارث المترتبة عن التجمعات البشرية الكبيرة ، يتم التكفل بها من قبل منظومة شاملة من المؤسسات التنفيذية والجماعات الإقليمية، بالتشاور مع المتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين والعلميين وبإشراك المواطن .

واستُحدث صندوقا الكوارث الطبيعية والتضامن للجماعات المحلية، الصيف الماضي، إثر نشوب سلسلة حرائق التهمت مساحات شاسعة من غابات منطقة القبائل وبعض الولايات الداخلية، ويتكفّل صندوق الكوارث الطبيعية بتعويض المتضررين عن الخسائر المادية التي لحقت بهم.

حكيمة ذهبي

 

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