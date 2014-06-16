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قرروا شن إضراب وطني يومي 23 و24 أفريل

المقتصدون وموظفو التوجيه والإرشاد يشلون إدارات المؤسسات التربوية

  15 أفريل 2018 - 20:30   قرئ 59 مرة   0 تعليق   الوطني
المقتصدون وموظفو التوجيه والإرشاد يشلون إدارات المؤسسات التربوية

شل موظفو المصالح الاقتصادية وموظفو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني أمس كل المؤسسات التربوية عبر كل الولايات من خلال مقاطعة كل الأعمال الإدارية لا سيما ما تعلق بإعداد ميزانية السنة الجارية، والحساب المالي للسنة المالية الماضية، وتحليل النتائج الفصلية وكل ما تعلق بعملية التكفل بتلاميذ الامتحانات الرسمية، وكذا مقاطعة جميع الدراسات الواردة من الوزارة أو المديريات، كما هدد هاذان السلكان بمقاطعة بيع وتوزيع الكتاب المدرسي والمنحة المدرسية خلال السنة الدراسية القادمة، وذلك في حالة عدم استجابة وزارة التربية الوطنية للمطالب التي وصفاها بالمشروعة ناهيك عن تنظيم حركات تصعيدية واحتجاجية.

 

أعلنت التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنظوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية  الاسنتيو  عن الدخول في إضراب وطني لمدة أسبوع ابتداء من يوم الاثنين 23 أفريل ويستمر الإضراب إلى غاية يوم 29 من نفس الشهر، كما تمسكت التنسيقية بقرار مقاطعة الأعمال الإدارية لا سيما ما تعلق بإعداد الميزانية وتنفيذها في جانبي الإرادات والنفقات لسنة 2018 وإعداد الحساب المالي للسنة المالية الماضية وصب فوائض السنة المالية الفارطة، كما اعتزمت التنسيقية مقاطعة استلام وبيع وتوزيع الكتاب المدرسي خلال السنة الدراسية القادمة ومقاطعة الخزينة وعدم إيداع الوضعيات الشهرية للصندوق ومقاطعة الاجتماعات مع الإدارة الوصية والملتقيات التكوينية والإعلامية، وكذا مقاطعة التسيير الملحق، و أشار ذات المصدر إلى أنه في حالة عدم استجابة وزارة التربية الوطنية لمطالبه التي وصفها بالمشروعة فستكون هناك حركات تصعيدية واحتجاجية.

كما قررت اللجنة الوطنية لموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني خلال الجمعية العام المنعقدة نهاية الأسبوع الدخول في إضراب وطني يوم 24 أفريل الجاري وتنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات مديريات التربية للولايات كما تمسكت بمقاطعة جميع الأعمال الإدارية والمتمثلة في عدم تسليم جميع الأعمال الواردة في المراسلات المتعلقة بتحليل النتائج ومجالس القبول والتوجيه المسبق والنهائي ومقاطعة عملية التكفل بتلاميذ الامتحانات الرسمية في الأقسام وعدم تسليم تحليل النتائج الفصلية، بالإضافة إلى مقاطعة جميع الدراسات الواردة من الوزارة أو المديريات وتجميد نشاط المستشار في خلايا الإصغاء بالثانويات ولجان الإرشاد والمتابعة بالمتوسطات.

وشددت اللجنة الممثلة عن هذا السلك والمنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين  الانباف  على ضرورة استفادة مستشاري التوجيه والإرشاد المهني والمدرسي والمهني من السكن الإلزامي وكذا منحة التكفل النفسي على غرار الأخصائيين النفسانيين في الصحة العمومية، وطالبت اللجنة كذلك بفتح مجال الترقية لمنصب مديري المؤسسات التربوية في الطور المتوسط والثانوي نظرا لطبيعة التخصص الأكاديمي والمعارف العلمية والخبرة المهنية لموظفي السلك، والإسراع في إصدار القانون الأساسي المنظم والمسير لمراكز التوجيه المدرسي والمهني، بالإضافة إلى تحسين وسائل وظروف العمل من خلال تفسير مكاتب وظيفية مجهزة بأهم ضروريات العمل، والإسراع في مراجعة اختلال القانون الخاص من خلال استحداث رتبة جديدة في السلك وفتح آفاق الترقية.

 نبيل شعبان

 

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