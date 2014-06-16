إلى جانب انتداب آخرين ذوي كفاءة

بوتفليقة هو من سيعيّن إمام جامع الجزائر

تكوين الأئمة المنتدبين للمسجد الأعظم في الأزهر والحرمين

باشرت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف عملية انتداب الأئمة لجامع الجزائر تحسبا لاستلامه نهاية العام الجاري، في إطار تحضير المضامين الدينية له، وسيقتصر الأمر على كل الأئمة الذين لهم مستوى إمام أستاذ رئيس، أي من الحائزين على مستوى الليسانس وماجستير ودكتوراه.

قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، أمس، إن اختيار إمام جامع الجزائر سيكون بقرار رئاسي، وأشار إلى مباشرة عملية انتداب أئمة لهذا الأخير، عبر تكوين يخضع له كل الأئمة الأساتذة الرئيسيين الحائزين على شهادة الليسانس وماجستير ودكتوراه، من طرف خبرات دولية ووطنية، قبل أن يتم اختيار الأوفق منهم بناء على تقويم وتكوين مستمر، وتحدث في ندوة صحفية عقدها أمس، بدار الإمام، على هامش، لقاء مع هذه الفئة السالف ذكرها، عن وضع آليات للتقويم تتمثل في النشاطات التي ينبغي أن ترى في الميدان والعالم الافتراضي، حيث طلب ذات المسؤول من الأئمة المعنيين بالانتداب فتح حسابات على موقع التفاعل الاجتماعي فايسبوك ، باعتبار أن الكثير من الجزائريين يرتادونه، في محاولة لصد الأفكار الدخيلة وإبراز المرجعية الدينية الوطنية. وأوضح المسؤول الأول عن قطاع الشؤون الدينية بالجزائر أن اختيار هؤلاء الائمة للسهر على تسيير الشأن الديني في جامع الجزائر، ستكون عبر محطات وتقييم من طرف الخبراء على أساس الأداء، الهندام، البيان، المضامين، قوة الكلمة، التحضير والتجاوب الذي يكون للإمام في مسجده، مشيرا إلى الرغبة في أن يكون للإمام زيادة على الخطاب المسجدي، حضور اجتماعي، إذ يقوم على مدى قدرته في الاتصال مع مؤسسات المجتمع الأخرى في التضامن والصحة والتعليم وغيرها، ستحددها اللجنة المعنية بالانتداب.

سيتم في هذا الصدد اختيار حوالي 50 إماماً ممن سيخضعون للتكوين الدولي قبل انتقاء الأحسن منهم، حسب ذات الوزير، الذي أشار إلى أن عددهم لم يحدد بعد، وسيُقدم الى الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد التأطير اللازم لتوفيره لجامع الجزائر.

وتابع موضحا أن هذا المشروع لم يتم الوصول إليه، باعتبار أنه يتم البحث عن الاستفادة من تجارب الدول الأخرى، حيث أرسلت الوزارة المعنية إلى الحرمين والأزهر ومسجد زايد وقابوس للاطلاع على تجاربهم ثم ننظر أي التجارب أقرب أوننشئ تجربة الجزائر الخاصة.

الكراسي العلمية شرط للترشح

اشترطت الوزارة على الأئمة الأساتذة الرئيسين الراغبين في الترشح للانتداب في جامع الجزائر حيازتهم على كراس علمية، وهي التي كانت موجودة في الجزائر سابقا وتلاشت خلال العشرية السوداء، ووجهت أوامر بإعادة تشكيلها إلا أن بعض الولايات لم تنجح، حيث يُأتى بكتاب من تلك التي كانت تدرس سابقا ويلتف الطلبة لدراسته. واعتبر عيسى، أنها الطريقة الوحيدة لتحصين أبناء الجزائر من الأفكار الدخيلة، مذكراً بأن فتح صفحات فايسبوك يسمح للجزائريين من البيت بمتابعة الدروس والتقييم.