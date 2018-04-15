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دعوة الأئمة للإسهام في التقليل من الظاهرة

المساجد لمحاربة العنف في الملاعب

  15 أفريل 2018 - 20:33   قرئ 48 مرة   0 تعليق   الوطني
المساجد لمحاربة العنف في الملاعب

دعا وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، أمس، أئمة المساجد للإسهام في الحد من ظاهرة العنف التي تجتاح ملاعب كرة القدم خلال الفترة الأخيرة، في إشارة منه إلى النهاية المأساوية التي عرفتها مبارتي قسنطينة ووهران.

 

بنبرة أسفٍ على الأوضاع التي عرفتها ملاعب كرة القدم خلال الفترة الأخيرة، والتي شهدت ظاهرة عنفٍ خطيرة لم يسبق أن عاشتها الجزائر من قبل، قال محمد عيسى، إنه في الوقت الذي كانت الجزائر في حداد ومساجدها تصلي صلاة الغائب على ضحايا الطائرة العسكرية المنكوبة في بوفاريك، وكان الجزائري يعطي صورة جميلة للعالم، حصل هذا الانزلاق غير الأخلاقي في مدرجات الملاعب، وخاصة في قسنطينة، حيث تحولت مقابلة في كرة القدم يفترض أن تزرع الرحمة والتعارف إلى حرب من حروب الجاهلية.

وحمّل المسؤول الأول عن قطاع الشؤون الدينية والأوقاف بالجزائر، خلال ندوة صحفية بدار الامام في المحمدية، على هامش لقاء مع الأئمة المترشحين للانتداب في جامع الجزائر، مسؤولية ما وقع في ملاعب قسنطينة ووهران إلى الجميع، وأشار إلى أن المساجد لن تسكت عن هذه الممارسات، موضحا أنها كانت من قبل تنتظر مبادرات وزارة الشباب والرياضة. دعا المتحدث أئمة المساجد الواقعة في محيط الملاعب إلى تخصيص خطبها عندما تكون مقابلات فيها تشنج، للنهي عن هذا المنكر ودعوة الناس إلى الكلمة الطبية، وذهب إلى أبعد من ذلك بقوله إنه إذا كان لا بد أن يحضر الأئمة في المدرجات وإلقاء كلمة فنحن مستعدين إذا ما دعانا المشرفون على ذلك، مؤكدا على أن هذه التصرفات أحداث مأساوية تخدش الصورة الجميلة للجزائر، وختم كلامه بالقول إن ما حصل يدعو للأسف.

زين الدين.ز

 

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