ارتفاع منسوب مياه الأودية في فيضانات الربيع

باتنــــــــــة تغــــــــــرق وطــــــــــرق مغلقــــــــــة فــــــــــي البــــــــــــــــــــــــــــــليدة ووادي الحـــــــــراش يفيــــــــــــــــــض

ارتفاع منسوب مياه الأودية في فيضانات الربيع

تسببت الأمطار الغزيرة التي تهاطلت خلال 24 ساعة الماضية بكميات كبيرة في فيضانات وسيول جارفـة وانــــــــــــــــــــهيارات صخرية، صاحبها غلق عدة طرق وطنية وولائية، مما تسبب في شل حركة المرور عبرها، كما تسببت الأمطار المتهاطلة التي تزامنت مع الاضطراب الجوي الذي يجتاح العديد من الولايات الشرقيــة والوســــــــــــــــطى والغربية الشمالية للوطن في غرق أحياء سكنية بكاملها، على غرار ما حدث في ولايتي البليدة وباتنة.

خلّفت الأمطار المتهاطلة خلال 48 ساعة الأخيرة على ولاية باتنة بالتزامن مع الاضطراب الجوي الذي يجتاح العديد من الولايات الشرقية والوسطى والغربية الشمالية للوطن، غرق أحياء سكنية بكاملها، حيث عاش سكان مختلف أحياء وبلديات ولاية باتنة حالات من الرعب والخوف، وأوضحت صور ومقاطع فيديو تناقلها رواد موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك غرق أحياء وساحات عامة بكاملها في مياه الأمطار، حيث تحولت إلى مسابح مفتوحة، كما وجد قاطنو المناطق المتضررة صعوبة كبيرة في التنقل بسبب ارتفاع منسوب المياه والسيول الجارفة وغرق العديد من المركبات.

وحسبما أكده المكلف بالإعلام على مستوى المديرية المحلية للحماية المدنية تقي الدين بن عزيز، فإن الأمطار الغزيرة المتهاطلة المصحوبة بحبّات البرَد تسببت في عرقلة حركة المرور وسط مدينة باتنة وفي عزلٍ جزئي لعدد من الأحياء بسبب ارتفاع منسوب المياه في العديد من المحاور، كما تسبب عطب تقني في انقطاع التيار الكهربائي في حدود الساعة السادسة أول أمس، عبر 17 بلدية بولاية باتنة. ويعود سبب هذا الانقطاع إلى عطب تقني سجل بالمركز الرئيس الممون بالطاقة الكهربائية، حيث شمل الانقطاع بلديات باتنة ووادي الشعبة ومروانة وحيدوسة ووادي الماء وعين جاسر وسريانة وأولاد سلام والحاسي ورأس العيون والرحبات وتالخمت ولمسان وتاكسلانت وقيقبة وأولاد سي سليمان وتازولت.

انهيار مبنى ببلدية الجزائر الوسطى

خلف سوء الأحوال الجوية أمس، انهيار مبنى بشارع الإخوة بليلي ببلدية الجزائر الوسطى، جراء انجرف للتربة، دون تسجيل خسائر بشرية، وحسبما كشف عنه المكلف بالإعلام على مستوى الحماية المدنية لولاية الجزائر خالد بن خلف الله في تصريح لـ المحور اليومي ، فإن حادث سقوط المبنى المشكّل من غرفتين قد وقع في حدود الساعة منتصف الليل و35 دقيقة بـ 30 شارع الإخوة بليلي، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

وأبرز رئيس بلدية الجزائر الوسطى عبد الحكيم بطاش أن أحد قاطني البيت طلب العون من بعض الجيران، بعد الإحساس بارتجاجات على مستوى التربة، مضيفا أنه فور إخلاء البيت حدث ما كان متوقعا وانهار المنزل، مشيرا إلى أن مصالح المداومة للمراقبة التقنية للبنايات على مستوى البلدية تنقلت فور سماعها بوقوع الحادث من أجل معاينة الوضع وكذا لتفادي خسائر مادية أخرى والاطلاع على وضع العائلة المتضررة.

قاطنو القصدير يقضون ليلة بيضاء وطرق مقطوعة بالبليدة

تسبب فيضان وادي سيدي الكبير بولاية البليدة في جرف وانهيار عدد من البيوت القصديرية التي كانت محاذية لضفتيه، حيث قضت عشرات العائلات ليلة بيضاء في العراء مخافة أن تجرفها مياه الوادي الذي عرف ارتفاعا كبيرا في منسوبه، وتظهر صور ومقاطع فيديو نشرها رواد موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك مدى ارتفاع منسوب مياه الوادي والانهيارات التي لحقت بعدد من الأكواخ المحاذية له، كما أظهرت الصور عددا من المواطنين الذين أخلوا منازلهم لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل أن يجرفها الوادي.

وخلفت الأمطار المتساقطة بالولاية ذاتها تسجيل عدة انهيارات صخرية على مستوى مرتفعات جبال الشفة وارتفاع منسوب مياه وادي الشفة، مما تسبب في قطع الطريق الوطني رقم (01) على مستوى منطقة الشفة الرابط بين المدية والبليدة، في حين اجتاحت مياه الوادي العديد من المستثمرات الفلاحية الواقعة على ضفاف الوادي بفعل ارتفاع منسوب مياه الوادي، كما تسبب فيضان وادي العلايق بولاية البليدة بعد ارتفاع منسوب المياه نتيجة تساقط كميات من الأمطار في انهيار جسر الشفة الرابط بين بلدية وادي العلايق وبلدية موزاية بمنطقة قرقور، إضافة إلى فيضان وادي بوعرفة.

وحسبما كشف عنه المكلف بالإعلام بمديرية الحماية المدنية لولاية البليدة فقد تسببت الأمطار الغزيرة المتهاطلة في تضرر عدة منشآت هامة إضافة إلى غلق طرق وطنية بسبب ارتفاع منسوب المياه، مؤكدا أن ارتفاع منسوب المياه تسبب في غلق الطريق الوطني رقم 01 الرابط بين المدية والشفة عند النفق الأول، بالإضافة إلى غلق الطريق الوطني رقم (01) الرابط بين بوفاريك والجزائر العاصمة، وتسجيل انهيار الجزء الرئيس من الجسر الرابط بين وادي العلايق وموزاية بمنطقة قرقور، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

طرق وطنية وولائية مقطوعة وشلل في حركة المرور

تسببت الأمطار المتهاطلة بغزارة دون انقطاع خلال 72 ساعة الماضية في فيضانات وسيول جارفة وانهيارات صخرية، صاحبها غلق العديد من الطرق الوطنية والولائية، مما أسفر عن شل حركة المرور عبرها أمام المواطنين، على غرار الطريق الوطني 67 الرابط بين القليعة والحطاطبة، والطريق الوطني 69 الرابط بين القليعة ووادي العلايق، والطريق الوطني رقم 01 الرابط بين البليدة والمدية.

بوعلام حمدوش/ عبد الله بن مهل