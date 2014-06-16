فيما كانت ولاية باتنة الأكثر تضررا

أمطار غزيرة تحوّل بعض محاور قسنطينة إلى مسابح

تسببت كميات الأمطار المتساقطة منذ ليلة السبت إلى الأحد على ولاية قسنطينة في كشف البريكولاج، بعدما تسببت المياه المتراكمة في غمر عدد من المحاور والطرق سواء بمدينة قسنطينة أو المدن المجاورة، خاصة على مستوى الطريق الرابط بين بلديتي الخروب وقسنطينة، وكانت أسوأ المشاهد تلك المسجلة بالمدينة الجديدة علي منجلي التي لا تحمل من وصفها سوى الاسم، على اعتبار تحولها كلما تهاطلت الأمطار حتى إن كانت خفيفة إلى مسبح كبير، إذ تغمر المياه كل طرقها ومسالكها.

لم يختلف المشهد المسجل بولاية قسنطينة عن ذلك الذي عرفته عدة ولايات شرقية خاصة ولاية باتنة التي كانت أكثر تضررا، بعدما تسببت الأمطار الغزيرة المتساقطة والمصحوبة بحبات البرَد في عرقلة حركة المرور وسط مدينة باتنة وفي عزل جزئي لعدد من الأحياء بسبب ارتفاع منسوب المياه بعدة محاور، فيما تداول رواد الموقع الاجتماعي فايسبوك مقطع فيديو لإعصار ضرب مدينة الشمرّة، وتسبب في أضرار مادية خاصة لسكان المشاتي، مسّت العديد من المنازل، وهو نفس المشهد المسجل تقريبا بولايتي أم والبواقي وخنشلة اللتين شهدتا تساقطا كثيفا للأمطار، مما أغرق عدة أحياء وبلديات.

وللإشارة فإن أخطر كوارث التساقط بقسنطينة كانت قد سُجلت بداية فصل الشتاء ببلدية ابن باديس، حين تسببت أمطار غزيرة في فيضانات أغرقت عدة أحياء، على غرار الإخوة طعيوش، زويكري وجعفارو.