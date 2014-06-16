وزارة الـدفاع تدعـو عائلات الضحايا إلى "الصبر والتفهم"

دعت وزارة الدفاع الوطني عائلات ضحايا الطائرة العسكرية التي تحطمت صباح الأربعاء الماضي، إلى “التحلي بالصبر والتفهم”. وقالت في بيان أمس، إنها “جنّدت كل الوسائل البشرية والمادية، للتكفل سريعا بعمليات التحديد العلمي لهويات الضحايا”.

وأشار البيان إلى أن نقل جثامين الضحايا وتشييعها، يتواصل تماشيا مع تحديد هوياتهم. وأوضح بأن رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد ڤايد صالح، تنقل أمس إلى المستشفى العسكري بعين النعجة، “وألقى نظرة أخيرة على مجموعة من جثامين الشهداء، الذين تم تحديد هوياتهم، ليتم توجيههم إلى ولاياتهم الأصلية، حيث سيُسجّون بالتشريفات التي يستحقونها”.

وأضاف البيان بأن وزارة الدفاع “تؤكد تعاطفها الكبير وتضامنها العميق مع عائلات الضحايا، وتشاطرهم آلامهم وأحزانهم ووقوفها إلى جانبهم.