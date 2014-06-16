الأمن يسجل 68 حادث مرور خلال نهاية الأسبوع

سجلت مصالح الأمن الوطني 68 حادث مرور على مستوى المناطق الحضرية، خلال نهاية الأسبوع، أسفرت عن وفاة أربعة أشخاص وجرح 90 آخرين، حيث تفيد الدراسات التي قامت بها المصالح المختصة للأمن الوطني أن سبب وقوع هذه الحوادث يعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري، إضافة إلى العوامل الأخرى المرتبطة بالمركبة والمحيط، وفي هذا الإطار وحفاظًا على سلامة الجميع تجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى توخي الحيطة والحذر أثناء السياقة مع احترام قانون المرور وعدم تجاوز السرعة المحددة، خاصة مع التقلبات الجوية التي تشهدها بعض مناطق الوطن، دون التغاضي عن المراقبة الدورية للمركبة، حفاظا على الأرواح وسلامة مستعملي الطريق العام.

م.إ.طوبالي