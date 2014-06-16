يوسفي في السعودية لتحديد آفاق الشراكة بين البلدين

يتوجه اليوم وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، إلى المملكة العربية السعودية ليترأس الدورة الـ 13 للجنة المشتركة الجزائرية السعودية.

يوسفي سيترأس مع وزير التجارة والإستثمار السعودي، ماجد بن عبدالله القصبي هذه الدورة التي ستعقد يومي 17 و18 أفريل بالرياض.

وخلال هذه الدورة، سيتم تقييم التعاون الثنائي وتحديد آفاق الشراكة والتعاون بين الجزائر والسعودية.

وعلى هامش أشغال اللجنة، سيتم تنظيم الدورة الـ11 لمجلس رجال الأعمال الجزائري- السعودي.

من طرف الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة و مجلس الغرف السعودية.

وكانت الجزائر قد احتضنت الدورة الـ 12 للجنة المشتركة الجزائرية-السعودية في فيفري2017