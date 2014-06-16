فرقة البحث والتدخل بتيبازة تضع حد لشبكة إجرامية

تمكنت فرقة البحث والتدخل لولاية تيبازة من توقيف 6 اشخاص منحدرين من مدينة شرشال بتهمة تكوين جمعية أشرار من أجل الاتجار غير الشرعي للمخدرات،و حمل أسلحة بيضاء محظورة.

حيثيات القضية تعود إثر تلقي مصالحي لفرقة البحث والتدخل بأمن ولاية تيبازة، لمعلومات تفيد بوجود أشخاص يقومون بترويج المخدرات على محور مدينتي شرشال و تيبازة، حيث وضعت ذات الفرقة خطة ميدانية محكمة قصد الإطاحة بالعصابة، حيث أثمرت العملية و في ظرف وجيز من توقيف شخصين (02) وضبط بحوزتهما على كمية معتبرة من المخدرات (القنب الهندي) تقدر وزنها بـ 507.02 غ، وقد تم تحويل المشتبه فيهم للمصلحة، استكمالا للتحقيق عن مصدر المخدرات وتصريحات المشتبه فيهم تم توقيف أشخاص آخرين من أفراد الشبكة. وقد تم انجاز ملف قضائي في حق المشتبه فيهم بتهمة تكوين جمعية أشرار من أجل الاتجار غير الشرعي للمخدرات، حمل أسلحة بيضاء محظورة ،و تقديمهم أمام نيابة محكمة شرشال، حيث صدر في حق: 03 أشخاص منهم الحبس المؤقت فيما تم وضع الآخرين تحت الرقابة القضائية.

نوال الهواري