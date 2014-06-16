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العملية انطلقت أول أمس حسب رزنامة محددة

فتح حركة التحويلات السنوية لموظفي الشؤون الدينية

  16 أفريل 2018 - 19:39   قرئ 64 مرة   0 تعليق   الوطني
فتح حركة التحويلات السنوية لموظفي الشؤون الدينية

فتحت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف حركة التحويلات السنوية في صفوف الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة لذات السلك، وأعلنت أن عملية النقل ستخضع لرزنامة خاصة، وتنطلق في الـ 15 أفريل الجاري.

 

أوضحت وزارة الشؤون الدينية أنه عملا بأحكام المنشور رقم 126 المؤرخ في 20 مارس 2016، المتعلق بحركة التنقلات للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف، فإنه يُعلن عن انطلاق عملية التنقل لسنة 2018 وفق رزنامة محددة، وأشارت إلى أن أولى مراحل الحركة النقلية السالف ذكرها، تتم عبر ملء استمارة الرغبات وإرسالها إلى الإدارة الاصلية، أي تلك التي ينتمي إليها الموظف الذي يرغب في التنقل إلى ولاية أو مدينة أخرى، بين الـ 15 و30 أفريل الجاري، وبعدها استلام استمارة الرغبات ومراقبتها وكذا الشروع في إعداد جداول الحركة بين الثاني و15 ماي القادم، ثم حسب مصادرنا عملية دراسة جداول الحركة بعرضها على اللجنة المتساوية الأعضاء للفصل فيها بين تاريخ الـ 20 و31 ماي القادم، أما المرحلة ما قبل الأخيرة فتتعلق بفتح باب الطعون لكل المشاركين في الحركة النقلية بين الأول والخامس جوان من السنة الجارية، وأخيرا إرسال محاضر اللجان المتساوية الأعضاء للإدارة المركزية بين 10 و15 جوان القادم أيضا.

وذكرت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بأنه يتحتم على كل الموظفين الراغبين بالمشاركة في الحركة النقلية لسنة 2018، ملء استمارة الرغبات بكل عناية والتزام، وتضمنت استمارة الرغبات المعروضة في الموقع الالكتروني للوزارة المعلومات الشخصية للموظف المعني، إضافة الى تاريخ التوظيف والرتبة والمديرية وتاريخ التعيين بالمديرية الأصلية، وكذا معلومات أخرى تتعلق بمكان العمل والولاية وسبب النقل أو طلب التحويل على أن يتم التصريح برغبة واحدة على الأقل، وستمكن الحركة السنوية في سلك الشؤون الدينية والأوقاف من تقريب بعض الموظفين من مقر سكناهم الجديد في حال تم تغييره، وخاصة بالنسبة للنساء اللاتي تزوجن مؤخرا، ويردن التنقل الى إدارة تابعة للسلك تكون أقرب في إطار مراعاة الجانب الجغرافي عبر مختلف مناطق الوطن، وستشمل هذه الحركة فئة الأئمة الراغبين في التنقل من مسجد إلى مسجد آخر أو من ولاية إلى أخرى.

  زين الدين زديغة

 

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