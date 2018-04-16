بعد 5 أشهر من الاحتجاج والمسيرات عبر الوطن

طلبة المدارس العليا يوقفون الإضراب ويعودون إلى مؤسساتهم

تمديد السنة الدراسية إلى سبتمبر وامتحانات السداسي الأول بعد رمضان

نجحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعد مد وجزر وبعد إضراب مفتوح دام 5 أشهر على المستوى الوطني، من طي ملف طلبة المدارس العليا أمس، من خلال عودة 45 ألف طالب إلى الدراسة، حيث من المنتظر أن تتم برمجة امتحانات السداسي الأول بعد شهر رمضان، إلى جانب تمديد السنة الجامعية إلى غاية شهر سبتمبر القادم .

أسدل الستار أمس عن قضية طلبة المدارس العليا المضربين منذ ما يزيد عن 5 أشهر كاملة، ليعود مجددا أزيد من 45 ألف طالب على مستوى 10 مدارس عليا على المستوى الوطني إلى مقاعد الدراسة، بعد مقاطعة تامة لامتحانات السداسي الأول، وبعد شهور من الاحتجاجات والوقفات والمسيرات، حاول من خلالها المضربون الضغط على الوزارة المعنية بأحقيتهم في التوظيف المباشر مثلما جرت العادة ووفق الاتفاق الذي يجمع كلا من وزارة التربية ووزارة التعليم العالي، الآن تصريحات المسؤولين على القطاعين أكد في البداية استحالة ذلك، غير أن الطلبة استمروا في مقاطعة الدراسة إلى غاية يوم أول أمس، لكن تصريحات المسؤول الأول على قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الندوة التي جمعته بالتنظيمات الطلابية المعتمدة أكد أن المقاطعين يتحملون مسؤولية ذلك واصفا إياهم بالراسبين وسيحرمون من حق التوظيف، وبين هذا وذاك انقسم الطلبة بين معارض ورافض للفكرة في أكثر من مناسبة، فالبعض أبدى رغبة في العودة إلى مقاعد الدراسة والبعض الآخر ركز على ضرورة الاستمرار مقتديا بالأطباء المقيمين من أجل الضغط أكثر فأكثر لافتكاك مطالبهم، إلا أن النتائج كانت عكس المتوقع فبالرغم من صمود طلبة قسنطينة، بوزريعة، سكيكدة والقبة تمسكوا بإضرابهم غير أن البقية رفضوا ذلك، لتكون نهاية الإضراب المفتوح الذي دام أكثر من 5 أشهر قاطع فيه الطلبة الامتحانات الخاصة على مستوى الوطني، لتكسب وزارة التربية وكذا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الرهان في طي ملفهم بشكل نهائي من خلال عودة 45 ألف طالب إلى الدراسة، حيث من المنتظر أن تتم برمجة امتحانات السداسي الأول بعد شهر رمضان، إلى جانب تمديد السنة الجامعية الى غاية شهر سبتمبر القادم من أجل اجتياز امتحانات السداسي الثاني خاصة وأن الطلبة لم يتلقوا درسين فقط.