احتمال نقل النهائي إلى ملعب غير 5 جويلية لاحتواء أي طارئ

استنفار حكومي بعد حملة عنصرية بين الأنصار اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي

تجنيد أزيد من 7 آلاف شرطي لتأمين نهائي كأس الجمهورية

وزير الداخلية يتوعّد بإجراءات صارمة ضدّ المتجاوزين

أويحيى اعتبر عدم إلغاء المباريات بسبب الحداد خطأ

أخذت الحملة العنصرية والوعيد بين أنصار الأندية الرياضية المتأهّلة إلى نهائي كأس الجمهورية، أبعادا مخيفة، بعدما اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات وعيد بـ الانتقام لمناصر مولودية الجزائر الذي أُلقي به في واد للصرف الصحي والقاذورات بقسنطينة، استدعت حالة استنفار قصوى لدى أجهزة الدّولة، التي حرّكت بدورها الأجهزة الأمنية، تحسّبا لتأمين اللقاء النهائي الذي سينظّم بملعب 5 جويلية يوم الفاتح ماي المقبل، ووفقا لمصادر من وزارة الداخلية، فإنّ نقل النهائي من ملعب 5 جويلية إلى ملعب بولوغين يبقى واردا.

دخلت الحكومة رسميا على خطّ المواجهة التي اشتدّت حدّتها عبر المواقع الاجتماعية للتواصل، بين أنصار الأندية الرياضية، بعد الانزلاقات الخطيرة التي شهدها ملعب حملاوي بقسنطينة السبت الماضي، حيث توعّد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، باتخاذ إجراءات صارمة ضدّ المتورّطين في تلك الانزلاقات. وقال الوزير في تدوينة له على حسابه الرسمي عبر موقع تويتر: عشيّة الزّيارة الرسمية التي أقوم بها بالعاصمة الغينيّة كوناكري، كنت قد أسديت تعليمات لفتح تحقيقات حول الانزلاقات الخطيرة التي عرفتها بعض الملاعب مؤخرا ، مضيفا: سنتّخذ القرارات الصارمة للحد من هذه الظاهرة الغريبة عن مجتمعنا ولضمان مباريات تعلوها الروح الرياضية على حساب التعنيف غير المبرر .

جاء تصريح الوزير، بعد بيان رسمي أصدرته مصالح وزارة الداخلية، مساء الأحد، أعلنت فيه عن تنصيب لجنة وزارية خاصة للتحقيق في أحداث العنف وأسباب الانزلاقات الخطيرة التي عرفها ملعب حملاوي بقسنطينة وملعب أحمد زبانة بوهران. وأكدت الوزارة في بيانها أن التحقيق سيتم من خلاله تحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة بخصوص الأحداث الدامية التي شهدتها هذه الظاهرة الغريبة عن المجتمع الجزائري.

أفاد مصدر من وزارة الداخلية لـ المحور اليومي ، أنّه تتم حاليا دراسة الأجواء التي ستجرى فيها مباراة النهائي المصادفة ليوم عطلة خاصة بعيد العمال بتاريخ 1 ماي، مضيفا أنّ نقل المباراة من ملعب 5 جويلية إلى ملعب بولوغين احتمال وارد، حتى يسهل على مصالح الأمن احتواء الأنصار، في انتظار التقارير الأمنية الخاصة بهذا الملف، حيث تتهيّأ المصالح الأمنية إلى تجنيد أكثر من 7 آلاف عنصر من أفراد الشرطة لتأمين اللقاء.

وشهد لقاء نصف نهائي كأس الجمهورية، الذي جرى بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة، وجمع بين مولودية الجزائر وشبيبة القبائل تجاوزات خطيرة أدت لإصابة أكثر من 100 شخص بينهم 20 شرطيا. وتكفّلت المصالح الطبّية بمستشفى قسنطينة بالمصابين على مستوى مصلحة الأنف والأذن والحنجرة، والعيون والأعصاب، وكذا الاستعجالات الطبية والجراحية، بعدما تعرضوا لجروح متفاوتة الخطورة خلال أحداث العنف.

سُئل الوزير الأوّل، أحمد أويحيى، عن أحداث العنف التي شهدها ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة، فقال إنه لم يكن من الصواب الإبقاء على رزنامة المباريات بسبب الحداد الذي كانت تعيشه الجزائر، إثر الحادث المأساوي للطائرة العسكرية ببوفاريك.

وحمّل متتبّعون مسؤولية الانزلاق الحاصل، إلى أكثر من شخص واحد، فإلى جانب عرامة تعود النسبة الأكبر إلى رئيس الكناري شريف ملال الذي كانت نيته غير بريئة في نقل اللقاء إلى حملاوي لمنح فريقه الأفضلية على جميع الأصعدة بسبب توتر العلاقة بين الشناوة والسنافر، وهو ما حصل في الأخير، كما يتحمل رئيس الفاف جزءا كبيرا من المسؤولية، وهو الذي قبل فكرة رئيس الشبيبة، كما أنه لم يتمكن من تأجيل اللقاء رغم أن الجزائر تمر بفترة حداد، في حين يملك المدير الرياضي للمولودية كمال قاسي السعيد يدا فيما حدث وهو الذي كان عليه شراء حصة أنصاره المتمثلة في 3200 تذكرة وبيعها في العاصمة من أجل تفادي تنقل الأنصار الذين فاق عددهم 10 آلاف مناصر.