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إدراج 14 مادة جديدة

مشروع قانون الصحة الجديد أمام البرلمان يوم الأحد

  16 أفريل 2018 - 19:53   قرئ 11 مرة   0 تعليق   الوطني
مشروع قانون الصحة الجديد أمام البرلمان يوم الأحد

من المنتظر أن يتم عرض ومناقشة قانون الصحة الجديد يوم الأحد وذلك بعد استكمال عمل لجنة مراجعة مشروع القانون بعد أن قامت لجنة الصحة بإدراج 14 مادة جديدة على وثيقة مشروع قانون الصحة، وإلغاء 34 مادة، يأتي هذا بعد التخوف الكبير من قبل أعضاء اللجنة  في آخر لقاء بحسبلاوي الذي نفى وجود قراءة ثانية للقانون .

سيناقش يوم الأحد عرض قانون الصحة الجديد بعد استكمال عمل لجنة مراجعة مشروع القانون بعد أن قامت لجنة الصحة بإدراج 14 مادة جديدة على وثيقة مشروع قانون الصحة، وإلغاء 34 مادة، والذي يحتوي على40 مادة تعد بمنزلة قانون عقوبات جديد يهدد الأطباء والممارسين بعقوبات السجن، في ضوء الضبابية المسجلة في تحديد المسؤولية الطبية، زيادة على التفرقة بين الأطباء العامين والخواص في التسجيل في جدول العمادة، التي تخوف منها أعضاء اللجنة  الذين حضروا اللقاء الذي جمعهم بالمسؤول الأول على قطاع الصحة بالبرلمان  منذ 7 اشهر وابدوا تخوفا كبيرا من تطبيقه مطالبين بإعادة قراءته مجددا وقراءة المسودة التي رفعت سابقا، غير أن الوزير رفض اشراكهم في دراسته مكتفيا بالانفراد في ذلك مكتفيا بالاعتراف بوجود نمو ديمغرافي ووبائي كبير فقط ، وهو الذي بعث بالعديد من التساؤلات لدى النواب والذي سترفضه لا محالة نقابات القطاع، خاصة فيما يتعلق بالاهتمام بالقطاع الخاص على العام، خاصة المتعلقة بتمويل القطاع الخاص على حساب القطاع العمومي والذي ساوى بينهما وهو ما سيأتي  بفوضى كبيرة في القطاع بالنظر الى انعكاساته السلبية على المواطنين بشكل عام، والذي يضع مجانية العلاج على المحك خاصة وأن القطاع الخاص له طابع تجاري فقط والذي يضمن العلاج للمرضى هو القطاع العمومي، منوهين أن رد الوزير لم يكن مقنعا مكتفيا ببعض التعليقات لا اقل ولا اكثر، وفي ذات السياق أيضا طالب أعضاء اللجنة بضرورة سحب هذا القانون والقيام بدراسة أكثر وأعمق  خاصة بعد تهرب المسؤول الأول على القطاع التي تؤكد تنصل الجهات الوصية .

أمينة ص.

 

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