وزير الصحة يلتقي ممثلي الأطباء المقيمين

مراجعة القانون الخاص بالطبيب المقيم وتعديل مدة الخدمة المدنية

التقى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي، أمس، بمقر الوزارة ممثلي التنسيقية الوطنية المستقلة للأطباء المقيمين الذين دخلوا في إضراب منذ شهر نوفمر الماضي.

تم، خلال الاجتماع، مواصلة الحوار الذي شرع فيه الطرفان وتقييم نتائج لقاء الأسبوع الأخير الذي توج بمحضر اجتماع تضمن عدة اقتراحات تهدف لإيجاد حلول لمشاكل هذا السلك.

وتضمن المحضر عدة نقاط تتعلق خصوصا بموافقة الوزارة على جملة من المطالب من بينها إعادة فتح ملف القانون الخاص بالطبيب المقيم لإجراء التصحيحات اللازمة للنقائص والتناقضات الواردة في القانون الخاص الحالي وكذا الموافقة أيضا على مبدأ تعديل مدة الخدمة المدنية. وكان الوزير الأول أحمد أويحيى قد أعلن، يوم السبت المنصرم، بخصوص إضراب الأطباء المقيمين خلال ندوة صحفية لعرض حصيلة نشاط الحكومة لسنة 2017 بأن وزير الصحة يواصل الحوار مع هذا السلك لإيجاد حلول ناجعة لانشغالاته .