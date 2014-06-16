اعتبر أعمال الشغب بملعبي وهران وقسنطية إساءة للجزائر

عيسى يحمّل وسائل الإعلام مسؤولية تضخيم أحداث العنف في الملاعب

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، أن الأحداث التي عرفها ملعب الشهيد حملاوي بقسنطيينة وملعب زبانة بوهران أساءت إلى صورة الجزائر، خاصة أنها تزامنت وأيام حداد أعلنها رئيس الجمهورية بعد كارثة سقوط طائرة عسكرية ببوفاريك والتي خلفت استشهاد 257 شخصا.

حمّل وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بعض وسائل الإعلام مسؤولية التضخيم والتهويل في أحداث العنف التي شهدها كل من ملعبي الشهيد حملاوي بقسنطينة وملعب زبانة بوهران، مؤكدا أن على جميع الأطياف والفئات الانخراط في مسعى وقف هذا المارد، مضيفا أن جميع أئمة الوطن تحت تصرف الولاة ومدراء الأمن للاستعانة بهم في محاربة العنف بالملاعب، وأفاد عيسى أنه أعطى تعليمات للائمة بإدراج دروس وخطب جمعة لمحاربة العنف بالملاعب. وفي سياق آخر، كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف عن زيارة مرتقبة لسبعة أئمة من أمريكا هذا الشهر للنهل من التجربة الجزائرية، في مواجهة مختلف الأزمات، خاصة خبرتها في تجنب ما يسمى بـ الربيع العربي ، حيث سيقوم هؤلاء الأئمة بزيارة عدة ولايات جزائرية، مشير أن زيارات أخرى مرتقبة شهر سبتمبر لضباط من أمريكا. للإشارة؛ فإن محمد عيسى الذي أشرف خلال زيارته لولاية قسنطينة على افتتاح الملتقى الدولي حول راهن الإعلام الديني وأفاقه قد أكد أن الجزائر، خطت خطوات عملاقة في مجال تأطير الخطاب الديني عموما وخاصة الخطاب الديني على وسائل الإعلام.