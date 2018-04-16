فيما حُوّلت عينات الدم للتعرف على هوياتهم

مراسم دفن ضحايا الطائرة العسكرية تتواصل بسكيكدة

وصلت منذ مساء أول أمس جثامين شهداء مأساة الطائرة العسكرية تباعا لولاية سكيكدة، أين تم دفن جثمان كل من الشهيدين العسكريين محمد بوسيس بمسقط رأسه أولاد أعطية ورشيد بولحاس بمسقط رأسه ببلدية صالح بوالشعور، ونفس الأمر بالنسبة للشهيد الرائد المكلف بأمن سرية الطرقات التابعة للمجموعة الاقليمية للدرك الوطني بتندوف ابن بلدية اخناق مايون.

تمت مراسيم الدفن في مواكب جنائزية مهيبة حضرها من يعرف الشهداء وكل من لا يعرفهم والذين غصت بهم المقابر كون أن الفاجعة لم تمس الأهالي وحسب، بل قلب كل جزائري كان ينام في بيته آمنا مطمئنا في وقت كان الشهيد ورفقاؤه من الشهداء يرابطون ليل نهار للدفاع عنهم وعن الوطن من أي خطر، وفي هذا السياق دعوا لهم الله أن يتقبلهم في عداد الشهداء، وتقدمت هذه الجموع السلطات الولائية ممثلة في والي سكيكدة حجري دفرفوف واللجنة الأمنية يترأسها قائد القطاع العملياتي التابع للناحية العسكرية الخامسة والتي وقفت على البروتوكولات الرسمية التي يتم إجراؤها في مثل هذه الحالات. وكانت عملية نقل جثامين الشهداء قد عرفت تأخرا بسبب الظروف الجوية التي شهدها الوطن الساعات الأخيرة والتي أثرت على حركة الملاحة الجوية الداخلية، في الوقت الذي أرجعت فيه مصادر مطلعة لجريدة المحور اليومي تأخر وصول الجثامين الأخرى المتبقية للشهداء الأربعة، وخاصة الشهيد يوسف بوالرش ابن الحروش وكذا ابن بلدية السبت عز الدين غجاجت إلى أنه تعذر التعرف على هوية الشهيدين بالنظر لدرجة التفحم التي وصلتا إليها، حيث تم الاستنجاد بعينات الدم من الأهل وخاصة الوالدين للتعرف عليهما من خلال بصمتهما الوراثية، وذلك من أجل إتمام الإجراءات الإدارية العالقة ومن ثم مراسيم الدفن التي تليق بشهداء قدموا حياتهم خدمة للوطن. للإشارة؛ فإن ممثلين عن أمن ولاية سكيكدة قد تنقلوا إلى غاية منزل كل من الشهداء يوسف بوالريش، رشيد بولحناش وعز الدين غجاغجت من أجل تقديم واجب العزاء باسم المدير العام للأمن الوطني ورئيس أمن الولاية، وضم وفد أمن الولاية إطارات ورتباء وأعوان أمن عبروا عن تضامن الأسرة الشرطية مع أهالي الشهداء.