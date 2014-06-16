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بعد تسجيل خلل تقني في النظام النقدي بتاريخ 9 أفريل

بريد الجزائر يسوي وضعية الأرصدة التي سُحبت منها الأموال

  16 أفريل 2018 - 19:54   قرئ 29 مرة   0 تعليق   الوطني
بريد الجزائر يسوي وضعية الأرصدة التي سُحبت منها الأموال

أسدت المديرية العامة لبريد الجزائر تعليمات لمدراء الوكالات البريدية بضرورة تسوية بعض الاختلالات التي تم تسجيلها عبر الموزعات المالية التابعة لبريد الجزائر، بعدما تم تسجيل عمليات سحب للأموال من أرصدة الزبائن دون أن يقبضوها فعليا.

أفادت المديرية العامة لبريد الجزائر في بيان لها بأنه تم إسداء تعليمات لمدراء الوكالات البريدية بضرورة تسوية بعض الاختلالات التي تم تسجيلها عبر الموزعات المالية التابعة لبريد الجزائر، بعدما تم تسجيل عمليات سحب للأموال من أرصدة الزبائن دون أن يقبضوها فعليا. وحسب المصدر ذاته فإن تفاصيل القضية تعود إلى خلل تقني تعرض له النظام النقدي بتاريخ 9 أفريل، أدى إلى تسجيل عمليات سحب أموال غير مجدية على مستوى الموزعات الآلية، مما أدى إلى تسجيل عمليات خصم من أرصدة الزبائن دون أن يقبضوا تلك الأموال فعليا، ودون تسوية آلية للعملية. وتسبب الخلل التقني في خصم الأموال من أرصدة الزبائن ومن مكاتب البريد التي سجلت بها تلك العمليات، وعند مراجعة القرص الرئيس للمعاملات تبين أن الأموال موجودة ولم يتم صرفها.

وذكرت مديرية بريد الجزائر أن العمليات غير واردة في السجل اليومي لموزعات البريد الآلية، وشددت على ضرورة المسارعة إلى تسوية أوضاع الزبائن على مستوى مكاتب البريد مع مراعاة عدة تدابير، منها التأكد من العملية على مستوى الشريط اليومي لعمليات السحب عبر الموزعين. ويؤكد البيان أن تلك العمليات لا تظهر على السجل اليومي، حيث يتم التأكد من خصم قيمة العملية من رصيد الزبون، والتأكد من عدم وجود أي تسوية بعد مرور 48 ساعة.

بوعلام .ح

 

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